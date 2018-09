Impugnarán resolución del IETAM

MORENA y PRI coinciden el que en la campaña municipal del Partido Acción Nacional hubo coacción al voto y uso indebido de recursos, afirmó Adolfo Guerreo Luna representante legal del tricolor al dar a conocer que las impugnaciones contra Maki Ortiz Domínguez continuarán ante instancias superiores.

Asimismo Guerrero Luna dijo que si la resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM)sobre los gastos de campaña de Maky Ortiz Domínguez no está apegada a la legalidad, el Partido Revolucionario Institucional la impugnará en la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral Federal, y si ahí no hay no hay respuestas correctas, se interpondrá una queja a la última instancia que es la Sala Superior del Tribunal Federal que se encuentra en la cuidad de México.

El representante jurídico del PRI en Reynosa Adolfo Guerrero Luna, confía en que la resolución del IETAM se de en pocos días, porque esta dependencia ya ha resuelto la mayoría de casos que se le presentaron con motivo de las pasadas elecciones.

Guerrero Luna recordó que la impugnación que presentó el tricolor se basó en los gastos financieros de campaña del Partido Acción , donde muestran evidencias del manejo irregular del recurso económico.

Explicó que la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en Monterrey le acaba de ordenar al IETAM que saque en claro el manejo del dinero en la campaña panista.

Indicó que el Instituto Electoral de Tamaulipas en su resolución omitió considerar el dictamen de la Comisión Fiscalizadora del Tribunal Federal Electoral, que es quien revisa los gastos de los partidos en las campañas políticas.

Opinó que coinciden con los representantes jurídicos del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional en que en la campaña del blanquizal hubo coacción del voto y el uso indebido de recursos.

Agregó que de acuerdo al dictamen emitido por el Tribunal Electoral Sala Regional confirma el uso de recursos públicos de parte de Ortiz Domínguez, cuando asistió al mitin de proselitismo del candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya cuando ella era funcionaria municipal.