Impugnará PES 39 mil casillas para mantener su registro

Mientras que el Partido Encuentro Social (PES) impugnará un total de 39 mil casillas para mantener su registro, Nueva Alianza (PANAL) esperará la definición de las elecciones a nivel nacional.



Se va a impugnar ante los tribunales dado que en esas casillas no aparece ningún voto y en el recuento, nos dimos cuenta que los conteos estuvieron mal . Rigoberto Rodríguez Rangel, Encuentro Social

Rigoberto Rodríguez Rangel, dirigente estatal del Partido Encuentro Social y Carlos Gamaliel Cisneros Ruiz presidente Estatal de Nueva Alianza informaron a EL MAÑANA, las acciones que cada organismo seguirá, para defender su registro.

Rigoberto Rodríguez Rangel del PES, comentó que impugnarán 39 mil casillas y acudirán al Tribunal.

"Se va a impugnar ante los tribunales dado que en esas casillas no aparece ningún voto y en el recuento, nos dimos cuenta que los conteos estuvieron mal".

Por ello dijo, están seguros que el PES, cuenta con un mayor número de votos.

"Tenemos la seguridad que se si se abren ese numero de casillas, seguramente lograremos el 3 por ciento, o más. En el transcurso de los días tendremos una reunión en la Ciudad de México para ver las estrategias a seguir en cada uno de los estados y es algo que se tiene que manejar a nivel nacional".

-¿Que van a hacer si no les favorece el resultado?-, se le cuestionó.

"Lo descartamos desde ahorita porque tenemos la seguridad de que lo que pedimos es que se respete lo manifestado por la ciudadanía, que los votos que la ciudadanía le dio a Encuentro Social, se vean reflejados en la votación".

Indicó que los militantes, se encuentran tranquilos y solicitando, se trabaje arduamente para mantener el registro.

"Al ser un partido nuevo, desde el 2014 que se fundó, tenemos la confianza y la esperanza de que estos resultados nos favorezcan para seguir siendo una opción para la democracia no solo en Tamaulipas sino a nivel nacional".

Por su parte, Carlos Gamaliel Cisneros Ruiz destacó que no han recibido indicaciones a nivel nacional, por lo que tendrán que esperar.

"Todavía no se resuelve nada. No podemos definir nada hasta que no nos digan. Yo creo que en una semana más a lo mucho tendremos una respuesta".

Destacó que fue una elección difícil, donde el pueblo definió una gran cantidad de cosas.

"Nosotros somos respetuosos de todo y estamos esperando la definición y saber más adelante que es lo que vamos a hacer".