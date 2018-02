Impugnan a Mancera en lista de pluris

El panista chihuahuense Gustavo Madero impugnó ante la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN) la inclusión del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República.

El exjefe de Gabinete del Gobernador Javier Corral estimó en entrevista telefónica que es probable que el PAN “batee” el recurso, por lo que acudirá en breve al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El recurso quiere indagar en la “elegibilidad” de Mancera en la opción que tiene de alcanzar un escaño en la próxima elección federal.

“Es un documento bien armado. Se trata de un juicio de inconformidad que presento contra el acuerdo de la Comisión Organizadora de Elecciones (del PAN) respecto a la procedencia del registro del ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa”, señaló Madero.

El ex dirigente nacional panista explicó que el Tribunal Electoral debe establecer si un Jefe de Gobierno o un Gobernador en funciones puede aspirar a un cargo federal, diputado o senador, mientras está en su encargo.

“Lo que a mí me preocupa mucho es el daño que esto le haría a la democracia. Imagine que cualquier Gobernador, el último año de su ejercicio, sin lugar a dudas y sin que nadie le compita ni se lo pueda impedir, buscaría ser diputado federal o senador de la República y con esto no sólo tener el fuero, sino, sobre todo, una inequidad, porque no habría quién pueda a un Gobernador en funciones, competirle y eventualmente ganarle”, previno.

“Esto se me hace muy grave. Me preocupa mucho que en este momento haya habido una propuesta de esta naturaleza, no por el personaje, es un destacado político que tiene mucho que aportar, pero el precedente que nos dejaría sería un daño irreparable para nuestra democracia. Entonces le estamos pidiendo, primero al PAN y luego al Tribunal, que verifique la elegibilidad de Miguel Ángel Mancera”, planteó.