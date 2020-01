Impugna UIF amparo a Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda presentó un recurso de revisión contra ese amparo y pidió que éste sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según los acuerdos publicados en lista.

El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, autoridad que concedió la protección de la justicia al exgobernador de Veracruz, ya envió las constancias a la Corte. Sin embargo, advirtió que el asunto no reviste ningún tema de constitucionalidad como para ser resuelto en esa última instancia. "Infórmese a la superioridad que esta presidencia estima que en el presente asunto no subsiste una cuestión propiamente constitucional", indicó. La Corte analizará el recurso de la UIF y de haber algún aspecto relacionado con la constitucionalidad de una norma admitirá la revisión. De lo contrario, la impugnación será desechada. El 26 de septiembre de 2018 el exmandatario fue sentenciado a 9 años de prisión y la multa de 58 mil 890 pesos en un procedimiento abreviado. Al mes siguiente apeló el fallo, pero enseguida se desistió de la apelación y luego desconoció el desistimiento, alegando que no era suya la firma la que aparecía en ese documento, razón por la que pidió mantener vigente su impugnación. Sin embargo, el juez de control del Reclusorio Norte acordó que debía prevalecer el desistimiento.

Duarte presentó un amparo que tardó más de 9 meses en ser admitido por la autoridad que finalmente lo resolvería. El pasado 5 de diciembre el Décimo Tribunal Colegiado Penal le otorgó el amparo que implicó quitar el obstáculo que le impedía apelar la sentencia que le fue impuesta en este que es el único expediente que la Fiscalía General de la República presentó en su contra ante los tribunales. Sin variación En la diligencia celebrada el pasado 4 de enero, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez rechazó concederle la libertad provisional a Javier Duarte porque concluyó que no han variado las condiciones por las que se le dictó la prisión preventiva justificada. Para el juez prevalece el riesgo de que pueda darse a la fuga, al contar con los recursos económicos suficientes para salir del país.