Impugna Morena elección en Puebla

Puebla, México.- Al presentar lacontra los resultados de la elección de Gobernador, Morena y su candidato Miguel Barbosa solicitaron la nulidad de losy por tanto la invalidez de la constancia de mayoría que se otorgó a la abanderada de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso.

Dentro del plazo legal para la presentación de actos de inconformidad legal, el partido político interpuso el documento ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) que por ley deberá turnar el expediente al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

Pese a que se solicita la nulidad, la parte demandante pidió que se realice un recuento total de votos debido a que, sostuvo, existieron inconsistencias en actas de los cómputos distritales.

Agregaron que resulta necesaria la revisión de los votos, porque los sufragios nulos representaron más que la diferencia entre los dos principales contendientes.

Para obtener la nulidad de la elección, Morena presentó como causales rebase en el tope de gastos de campaña de parte de la candidata Martha Erika Alonso, uso inequitativo a medios de comunicación y violación a los principios rectores del proceso electoral 2017-2018.

"Sobre la última causal de nulidad se hizo referencia a los múltiples actos de violencia durante la jornada electoral que impactaron de manera determinante al resultado de la elección de Gobernador", expuso Morena.

"Dentro de esos actos se destacó el uso indebido de recursos públicos por parte del Ejecutivo estatal y esa situación se acreditó al menos con dos hechos específicos: la detención ilegal y arbitraria de brigadistas de Morena, y el robo de material electoral con la anuencia del Gobierno", se agregó.

El partido y su candidato enfatizaron las condiciones de violencia y la coacción del voto como puntos relevantes de su recurso legal.

En la impugnación presentaron un apartado sobre el hallazgo de un centro de operaciones del PAN, en el Hotel MM, en el que encontraron equipo de cómputo y papelería electoral.

Se expuso que en ese sitio, los aliados del morenovallismo manipularon y falsificaron documentos de tipo electoral.

No existe un plazo exacto para que el IEE remita al TEEP la impugnación, sin embargo, para garantizar que los derechos políticos del partido y Barbosa no sean afectados, y la última instancia, en caso de que sea necesaria pueda analizar y emitir un fallo, requerirá que el caso no vaya más allá del 13 de diciembre.

Los morenistas apuestan a que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que defina la situación de Puebla, órgano que en la ruta de la impugnación aparece como el organismo que emitirá una resolución inatacable.

De acuerdo con la nueva legislación local, el próximo(a) titular del Ejecutivo deberá asumir el puesto el 14 de diciembre.

Hasta el momento Martha Erika Alonso es quien se encuentra acreditada como Gobernadora electa al recibir la constancia de mayoría de parte del IEE.