Impugna Javier Duarte negativa de amparo

Cd. de México.- Javier Duarte impugnó la negativa de un magistrado federal para concederle el amparo contra la vinculación a proceso que lo mantiene preso en el Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El Décimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el recurso de revisión presentado por el ex Gobernador de Veracruz contra el fallo dictado el 13 de diciembre pasado por Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario Penal.



Según los acuerdos publicados por el tribunal, la impugnación del ex Mandatario ingresó el martes pasado a la Oficialía de Partes del tribunal colegiado, sin embargo, fue hasta el día siguiente cuando fue admitida.



La revisión penal 18/2018 aun no ha sido turnada a la ponencia de alguno de los magistrados que integran el órgano jurisdiccional, los cuales son Carlos López Cruz, Carlos Hugo Luna Ramos y Guadalupe Olga Mejía Sánchez.



Este recurso prácticamente es la última carta que tiene Duarte para evitar un juicio ordinario. Sólo en un caso excepcional -el reclamo de la inconstitucionalidad de alguna norma- el caso llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



El 17 de julio de 2017, unos días después de su extradición de Guatemala, Gerardo Moreno, Juez de Control Federal en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero.



Las investigaciones presentada por la PGR ante el juez señalan que el gobierno de Duarte desvió y lavó más de mil 600 millones de pesos del erario de Veracruz a cuentas bancarias de empresas fachada, las cuales presuntamente triangularon los recursos para que sus prestanombres adquirieran bienes muebles e inmuebles.



Pero, además, las empresas utilizadas para la triangulación de recursos recibieron directamente una suma similar procedente de pagos de compañías constructoras legalmente constituidas.



Aunque Duarte apeló el fallo del juez Moreno, el 19 de octubre el magistrado Miguel Ángel Aguilar, del Primer Unitario Penal, confirmó la vinculación a proceso. El acusado presentó un amparo, pero el 13 de diciembre se lo negó el magistrado Paredes, fallo contra el que ahora ha presentado el recursos de revisión.



Este mes Duarte tiene programada la audiencia intermedia ante el juez Moreno, en donde será revisada la legalidad de las pruebas en su contra. De resultar procedentes, se dictará el auto de apertura a juicio oral.