Impugna Ejecutivo suspensión de ley

Ciudad de México

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la suspensión a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos concedida por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

El principal argumento del Consejero Jurídico es que, conforme al artículo 105 de la Constitución, la admisión de una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley no debe dar lugar a la suspensión de la misma.

"(Se) interpuso recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada, por considerar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada", se informó a través de un comunicado.

"Por otra parte, la suspensión concedida se fundamentó incorrectamente en el artículo 59 de la Ley Reglamentaria, que establece que para el trámite de acciones de inconstitucionalidad, en lo que no se encuentre previsto, se aplicarán las disposiciones relativas a las controversias constitucionales. No obstante, el artículo 64 de la citada Ley sí prevé la figura de la suspensión, y, al respecto, dispone que no procede la misma en acciones de inconstitucionalidad".

El comunicado indica, además, que el Ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, otorgó la suspensión partiendo de que la Ley de Remuneraciones podría afectar los derechos humanos de terceros, lo que desatiende los requisitos procedimentales expresos que establece la Ley Reglamentaria.

En tanto, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo no compartir la decisión del Ministro.

"Yo no comparto la decisión del Ministro instructor, no lo comparto, pero lo respeto, y ya estamos, según me informó el señor Consejero Jurídico, que no me toca a mí, le toca a él, ya está impugnando ante el Pleno de la Suprema Corte la decisión del Ministro instructor", expuso.

El 7 de diciembre, Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de Oposición, que pidieron a la Corte invalidar esta ley, sacada adelante por Morena tan pronto como asumió la mayoría en el Congreso en septiembre.