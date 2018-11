Impugna Díaz Flores negativa de amparo

Cd. de México.

José Manuel Díaz Flores, absuelto del mismo caso de lavado y delincuencia organizada que Elba Esther Gordillo, impugnó la negativa del amparo con el que buscaba que fuera cancelado un proceso que tiene pendiente por una presunta defraudación fiscal de 245 mil 180 pesos.

Después de que REFORMA informara ayer de este fallo, su abogado Marco Antonio del Toro indicó que dicha determinación, dictada por el Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, aún no se encuentre firme porque ha sido presentado un recurso de revisión.



"Esa resolución no está firme porque se interpuso el recurso de revisión, mismo que se encuentra pendiente de resolver en el Tercer Tribunal Colegiado Penal", dijo el litigante vía telefónica.



El abogado manifestó también en un boletín su contrariedad por el hecho de que Díaz Flores fuera referido en el encabezado de la nota de este diario como "coacusado" de Gordillo, en virtud que ya libró el juicio de lavado y delincuencia organizada, el único donde fue procesado junto con la maestra.



"Díaz Flores no es coacusado de la maestra Elba Esther Gordillo. No existe asunto penal alguno en el que tenga ese carácter. De hecho, ambos fueron declarados inocentes mediante sentencias firmes e inatacables", señaló.



Por ello afirmó que es falso que hoy Díaz Flores sea "coacusado" de la ex lideresa sindical. El acusado aún se encuentra preso en el Reclusorio Oriente por los procesos de defraudación fiscal que tiene en curso.



En el amparo antes referido, Díaz Flores busca que sea sobreseído o desechado el proceso penal por un presunto fraude al fisco de 245 mil 180 pesos, bajo el argumento de que no está acreditado que declarara ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.



Según los antecedentes de este litigio, el pasado 14 de marzo el acusado promovió un incidente no especificado de sobreseimiento contra dicho proceso, pero el 21 de mayo el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en Procesos Penales lo declaró infundado.



El fallo fue apelado, sin embargo, el 29 de junio pasado el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal confirmó el resolutivo, razón por la que el acusado enseguida presentó el amparo, mismo que le negó el Quinto Tribunal Unitario el 10 de septiembre.



Del Toro informó que la revisión contra la negativa de ese amparo fue admitida el pasado 10 de octubre por el Tercer Tribunal Colegiado Penal, el cual resolverá el caso en definitiva.