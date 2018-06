Improvisan albergues

Damnificados de colonias como Delicias, Juan Escutia, Ernesto Zedillo y Azteca tomaron un edificio en construcción para resguardarse luego de que el agua invadiera sus domicilios, el temor a ser saqueados les impidió llegar a un albergue formal.

Norma García habitante de la colonia Azteca salió de su casa al ver que sus muebles estaban en el techo, su sala, estufa, cama y refrigerador flotaban, todo estaba perdido "Nosotros buscamos un lugar donde meternos porque estaba lloviendo muy fuerte el jueves en la mañana, todos mis vecinos corrieron junto con nosotros, nuestras casas ya estaban inundadas llegamos aquí y nos instalamos, después llegaron las autoridades y pusieron luz, trajeron también colchonetas y un par de ventiladores´´.

El lugar ubicado sobre el Libramiento Oriente carece de protecciones, no hay puertas ni ventanas, quienes están dentro amueblaron con los objetos que pudieron sacar "Nos trajimos un ventilador, un par de almohadas y una cobija para mis hijos el lugar no es el mejor pero no tenemos de otra porque si nos vamos pueden entrar por nuestras pocas cosas que nos quedaron adentro, es todo mi patrimonio" comentó Juan un damnificado.

Hasta el fondo del lugar están sobre el piso 6 colchonetas unidas sin almohadas junto a 2 sillas de plástico donde Carmen y otra vecina esperan que el agua abandone sus hogares "No quiero ni pensar lo que vamos a tener que enfrentar para recuperar todo, hace 12 años nos paso algo similar pero nunca como en estos días, estuvo horrible, lloré cuando vi como todos a mi alrededor estaban inundados".

Hambre y enfermedades

Al punto han llegado voluntarios para servir alimento, parejas repartiendo sandwich o agua embotellada y personal de salud con algunos medicamentos.

Otra damnificada que no ha querido dejar su casa llegó en búsqueda de pastillas para su hijo de 5 años con fiebre "Hace rato vino una doctora y lo revisó, me dijo que enviaría a alguien con medicamento para él pero ya tengo más de hora y media y todavía no llega" comentó mientras su hijo descansaba en una colchoneta pegado a una pilastra de concreto.

Albergues municipales

El Polideportivo y Auditorio Municipal son los albergues que las autoridades designaron como seguros para los damnificados.

En el primer día EL MAÑANA testificó que en el primero de ellos no se contaba con almohadas y cobijas, mientras que en el segundo sí las había, en ambos había goteras llegaron más de 160 personas buscando refugio,

A dos días de que se activara el plan de rescate de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) el director del Instituto Municipal del Deporte y encargado del albergue instalado en el Polideportivo Jorge Anduiza Pérez aseguró que a las personas se les brinda 5 comidas al día y que los menores participan en actividades deportivas "Llegamos a alcanzar una población de 77 personas, 41 de ellos niños y adultos mayores , ahorita la afluencia ha bajado hasta 63 personas de los cuales 36 son menores".

MIEDO A SAQUEOS les impide abandonar sus viviendas.