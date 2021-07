Impresiona Carlos Rodríguez a sus compañeros del Monterrey

El debut de Carlos Rodríguez en la Selección Mexicana también impresionó a sus propios compañeros del Monterrey.

El lateral izquierdo Leonel Vangioni destacó el nivel que exhibió el regiomontano en su primera convocatoria con el Tri que dirige Gerardo Martino.



"Lo ha hecho muy bien, como si ya tuviera varios partidos en la Selección y no me sorprende, porque sé la clase de jugador que es y sobre todo la clase de persona que es.



"Cuando uno hace su trabajo al 100 por ciento y con humildad, creo que todo llega y está reflejado en eso, trabajó, le tocó irse del club para poder mejorar, volvió, le tocó la oportunidad y hoy le tocó jugar en la Selección", comentó el argentino.



Rodríguez jugó prácticamente todo el partido que México le ganó a Chile por 3-1, en el que logró comentarios positivos del propio "Tata", aunque no participó ayer en el triunfo de 4-2 sobre Paraguay.



"Ha dado pasos muy importante, es joven, no hay que apresurarse a hablar de más, porque creo que él puede darle muchísimo a la Selección Mexicana, pero hay que saber llevarlo", recomendó Vangioni.



"De nuestra parte lo haremos para que siga con los pies sobre la tierra y que se enfoque en trabajar y seguir mejorando".



Rodríguez y el resto de los seleccionados rayados regresarán hoy a la Ciudad y deberán reportar mañana a los entrenamientos.