Impresiona a seguidores

Yalitza Aparicio se encuentra en la cumbre de su carrera. Y es por ello que no desaprovecha la oportunidad para impresionar a sus seguidores en su Instagram. Pues acaba de compartir una fotografía con un vestido inspirado en México que encantó a muchos.

A través de Instagram su estilista Sophie Lopez compartió una foto de Yalitza vestida con un vestido del diseñador Jonathan Cohen, quien se inspiró en México para su nueva colección, mostrando un vestido con líneas y horizontales y verticales cuyos colores remiten a los sarapes mexicanos.

EL DISEÑADOR

Asimismo, el diseñador compartió la fotografía en Instagram y escribió: "Yalitza Aparicio en Jonathan Cohen representando a México en París. Este es uno de mis impresos favoritos de la colección otoño-invierno 2019. Cree el impreso tomando diferentes sarapes que compré durante mi visita a la Ciudad de México, los corté y los transformé en este increíble atuendo, muchas gracias Sophie López".

Cualquier manera de presumir su orgullo mexicano es buena... ¡y más si es con lo que se pone! Así lo demostró Yalitza Aparicio, quien sigue conquistando París con su carisma, convirtiendo las calles de esa ciudad en su pasarela gracias a su look más reciente.

¿El imponente -y muy mexicano- look que causó furor? Un vestido blanco con líneas multicolores del diseñador Jonathan Cohen. Y aunque Yalitza no presumió su look, fue su estilista Sophie Lopez quien compartió una espectacular foto en la que aparece la mexicana de lo más sofisticada en una calle parisina.

CON TRENZAS

Yalitza coordinó su look con unas sandalias metálicas con tacón de Giuseppe Zanotti, además de darle un giro muy mexicano a su peinado, al usar dos trencitas en cada lado, como lo mostró su estilista.

El vestido pertenece a la colección de otoño 2019 del diseñador con ascendencia mexicana (y quien siempre se inspira en situaciones, colores, personajes, lugares o tradiciones del país).

Y aunque el curioso detalle mexicano casi pasó imperceptible (visto desde lejos), el diseñador se encargó de presumirlo a detalle al hacer un acercamiento a la tela del vestido, el cual posee mil y un líneas hechas con los bordados, colores y figuras de un sarape, lo que resultó perfecto para que la actriz volviera a presumir el orgullo de sus raíces.