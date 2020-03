Impotencia y dolor

Mariana Arceo narró a Grupo REFORMA el proceso de detección, control y tratamiento del Covid-19, desde sus primeros síntomas hasta las precauciones que debe tener tras ser dada de alta.

¿Cuándo sentiste los síntomas?

No los detecté a tiempo porque pensé que era otra cosa, estábamos en un complejo seguro donde nadie entraba ni salía, pensaba que era por la semana de entrenamiento que estaba teniendo, pero empecé con diarrea, dolor de huesos y articulaciones, tuve un ligero ardor en la garganta. El día que iba a partir a México tuve tos con sangre y después vomité. En el vuelo presenté mi primer fiebre.

¿En qué condición ingresaste al hospital ?

Tuve contacto directo con Ana Guevara (Directora de la Conade), me dijo que lo descartáramos antes de que entrara al CNAR. Tenían todo listo en el INER, había mucha gente haciéndose pruebas, esperé como dos o tres horas, cuando sacaron la tomografía mi pulmón estaba con una neumonía avanzada, me pidieron internarme y esperé ocho horas para que me dieran el positivo o negativo; la respuesta que no quería escuchar fue la que escuché.

¿Qué sentiste?

Que el mundo se me venía abajo, no pensé que me fuera a pasar una situación así y menos que el virus me podía dañar una parte del cuerpo y psicológicamente fue un momento muy fuerte, sentí que se me acababa el mundo.

¿Viste a tu familia?

No, estuve completamente aislada, hubo un momento de crisis en el que me tuvieron que dejar el teléfono para hablar con mis papás, no quería asustarlos y cuando me pretendían entubar fue cuando les dije. Fue un momento difícil para ellos porque no podían estar conmigo, mi papá es diabético y mi mamá ya es grande.

¿Cómo se enteraron tus papás?

Por mí, pero se impactaron porque no se imaginaron que podía estar así. Cuando llegué a México me llamaron y les dije que les llamaba después porque no podía estar ni de pie, no lo comprendía, me tenía que sentar. Al día siguiente se enteran, mis hermanos ya sabían, me estaban guardando el secreto y quería decírselos porque podría difundirse más la información y podían preocuparse más.

¿Cómo lo recibieron?

Fue muy duro para ellos, se hicieron fuertes, pero los que son padres se pueden imaginar lo frustrante que es no poder estar con tus hijos cuando su vida corre peligro.

¿En qué momento sientes que habías pasado lo peor?

Hubo un día en el que amanecí bien, pero por la tarde tuve fiebre y me empecé a sentir muy mal. Pensé que iba a poder salir, fue una montaña de emociones. Caí en otra depresión muy fuerte, me hicieron un cambio de hospital y fue un poco más fácil para mí. Las personas que pasan por esto se vuelven muy fuertes.

Te recuperaste del Covid-19...

Quisiera ser un ejemplo, te das cuenta de los casos que llegan, había una paciente de 20 años que estaba en terapia intensiva, los adolescentes también se están contagiando.

¿Pensaste que podías morir?

Claro, no sabía que mi cuerpo estaba tan mal, te llega por la cabeza eso y saber que no hay cura. No tanto de mi carrera deportiva sino de mi vida, en esos momentos no pensaba en los Juegos Olímpicos, únicamente pensaba en estar bien.

¿Cómo te enteras de la postergación de Tokio 2020?

Cuando estaba en el hospital más estable, fue un respiro para mí tener otra oportunidad y tener más tiempo. Los Juegos Olímpicos no iban a ser una competencia justa.

¿El tratamiento te afecta deportivamente?

Los medicamentos que tomé son muy fuertes, todos son prohibidos (por la WADA), pero en el deporte cuando todo es justificado como enfermedad como la que yo tuve no hay ningún problema, no tendría nada en mi cuerpo.

De hecho los medicamentos afectan al corazón si ahorita hiciera actividad física.

¿Qué medidas debes seguir?

Dormir con oxígeno porque mi pulmón no está todavía al 100 por ciento, estar aislada, no tener contacto con nadie porque podría exponer a alguien más.

No puedo hacer actividad física, estar tranquila, protegerme porque puedo volver a contraer el virus y lo que menos quisiera es pasar por algo así de nuevo.

¿El sueño olímpico continúa?

Claro que sí y ahora más que nunca estoy segura que voy a entrenar con el corazón para eso.