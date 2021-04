Importante respetar el calendario: Maki

No acudan más que el día que les toca, que no se pongan en las letras que no les corresponden, está muy claro cuando se tiene que ir conforme al apellido* Maki Ortiz, alcaldesa Reynosa

Por ello consideró importante que quienes acudirán por el antídoto respeten los sitios y horarios conforme a la letra de su apellido.

"No acudan más que el día que les toca, que no se pongan en las letras que no les corresponden, está muy claro cuando se tiene que ir conforme al apellido, son muchos lugares los que se van a atender, los sacaremos adelante", dijo.

De acuerdo al calendario del gobierno federal, en Reynosa habrá seis sedes para la aplicación de la vacuna; cuatro de ellos fijos ubicados en: CBTIS 7, CETIS 131, Auditorio municipal y en el Cuartel Militar.

Mientras que en el Parque Cultural y en el Gimnasio de la UAT se ubicarán los puestos "Drive thru".

Este viernes 9 deben acudir con un registro previo, la CURP y una copia del comprobante del domicilio quienes tengan su apellido paterno las letras A, B y C, mientras que, el sábado 10 los de D, E Y F, para así continuar el domingo 11 de abril con G, H e I.

El lunes 12 con J, K y L, martes 13 M, N y O, miércoles 14 P, Q y R, jueves 15 con S, T y U, viernes 16 V, W y X.

Para que así, se concluya el sábado 17 con Y y Z, y el domingo 18 en localidades y rezagos pendientes.

"Vamos a trabajar en coordinación los tres niveles de gobierno para que la ciudadanía se beneficie, las personas que no pueden caminar o estar en pie pueden ir en auto, el municipio estará apoyando con el transporte en algunas rutas, se vana dar insumos como mesas, sillas, toldos, entre otro material".

Los adultos mayores de 60 años o más son el primer grupo de la población común que recibe la vacuna, y de acuerdo a información oficial será la elaborada por la compañía Pfizer.

Lugares:

> CBTIS 7.

> CETIS 131.

> Auditorio municipal.

> Cuartel militar.

Por letra:

>9 abril: A, B y C.

>10 abril: D, E y F.

>11 abril: G, H e I.

>12 abril: J, K y L.

>13 abril: M, N y O.

>14 abril: P, Q y R.

>15 abril: S, T y U.

>16 abril: V, W y X.

>17 abril: Y y Z.

>18 abril: Localidades y rezagos pendientes.