Importante atender factores de riesgo en Pemex: Banxico

Acapulco, México.

La situación financiera de Pemex es un factor de riesgo no solo por el peso que tiene en las finanzas públicas del Gobierno federal sino también en la economía mexicana en su conjunto, declaró Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México (Banxico).



Ayer, la Secretaría de Hacienda dijo que está analizando transformar el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios para fortalecer el plan de apoyo para Pemex.

Hoy, Díaz de León fue cuestionado sobre esta posibilidad en una conferencia de prensa que ofreció en la 82 Convención Bancaria.



"Desde nuestro punto de vista, es importante dado la relevancia que tiene Petróleos Mexicanos no solo para las finanzas públicas del Gobierno federal, sino para la economía en su conjunto", mencionó.



Destacó que es importante que Pemex pueda estar en un camino de recuperación y atención.



"Entendemos que hay diversos caminos y alternativas que se han planteado en el ámbito de la administración del Gobierno federal, y en menor medida desde el banco central, pero desde nuestro ángulo (la situación financiera de Pemex) es un factor de riesgo importante", comentó.



Sobre los detalles de la transformación del fondo de estabilización, Díaz de León respondió que aún no hay claridad de cómo funcionaría.



"No tenemos conocimiento claro de cuáles serán los detalles de lo que se tuviera que plantear. Desde el punto de vista del Banco de México, los comentarios son un poco más en lo general", aseguró.



"En ese sentido, es importante destacar que son factor de riesgo algunas de las condiciones de Pemex, que enfrenta retos importantes y estaremos atentos de los detalles que pudieran comentarse, y esperamos que pueda contribuir a reducir algunos de los factores de riesgo", agregó.



Por otro lado, el Gobernador del banco central reconoció que la desaceleración de la economía de China es un factor de preocupación para el crecimiento económico global.



"En cuanto a los elementos y factores de riesgo, en particular la desaceleración de la economía china, hemos visto en la economía global señales de desaceleración en los últimos trimestres. Uno de los factores de riesgo han sido las tensiones comerciales y el impacto que estas pudieran tener en la actividad económica de China, por el tamaño y el rol que juega la economía en los precios de diversos bienes y materias primas.



"Sí es a nivel global de los efectos que más domina en cuanto a factor de preocupación", expresó Díaz de León.