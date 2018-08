Importadores de autos usados también sufren

"El año pasado también en estas mismas fechas tuvieron una caída, es normal porque no circula la economía, pero buscan responsables". Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados.

Ante las bajas ventas de la industria automotriz en Reynosa, los importadores de autos usados, aseguran que al igual que ellos les afecta la inseguridad y la economía del país, pero además han tenido que soportar "el acoso" de la industria que siempre ha buscado evitar que se realice un programa de regularización o de bajar valores en importación en el país.

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados en la frontera, comentó que las altas y bajas que se presentan en las ventas, es algo normal, pero criticó que la industria automotriz siempre ha buscado responsable, en este caso los ciudadanos fronterizos que tienen autos americanos o usados.

"Esperemos que no se refleje una presión por parte de ellos al gobierno y tengamos otros problemas en la cuestión de importación, el año pasado también en estas mismas fechas tuvieron una caída, es normal porque no circula la economía, pero si tienen caída y buscan responsables y esperemos en Dios que repunten y vuelvan a retomar el camino", dijo.

SIN AYUDA

El representante de los comercializadores, explicó que desde hace tiempo se ha estado pugnando con los legisladores para que aprueben un programa para regularizar los autos usados americanos que ya están en la frontera y evitar así siga el problema.

Con los altos valores en la importación, la falta de apoyo del gobierno federal y presión de la industria, las ventas de importación de vehículos americanos han bajado en Reynosa, teniendo actualmente menos del 10 por ciento de lo que se importaba antes.

Anteriormente importaban alrededor de 600 mil vehículos al año, y fue decreciendo a llegar a cerca de 12 a 16 mil vehículos por año.

"Estamos sobreviviendo a muchas situaciones, a la crisis de inseguridad, economía y no se ha hecho nada por buscar una solución y ya van de salida, ya no esperamos nada, esperamos que no den otro golpe por debajo del agua", recalcó el comercializadores de autos usados.

NOTICIAS RELACIONADAS Fuga de compradores de autos

600 mil

>Vehículos se importaban en promedio al año de12 a 16mil

>vehículos fue el decrecimiento anual 10%

>menos de lo que importaba anteriormente

>Esperan importadores que suban las ventas de autos nuevos

>Los empresarios del ramo de autos usados, también sufren de inseguridad y de la mala economía del país.

>Falta apoyo del gobierno federal

vLas ventas de importación de vehículos americanos han bajado en Reynosa