Imponen su ley tianguistas

Matamoros, Tam.- Después de haber recibido un no por parte de la secretaria de Salud, Gloria Molina, los tianguistas de la avenida del Niño colocaron sus negocios sobre el camellón central de esta vialidad.

Desde temprana hora los comerciantes de este tianguis que un día antes recibieron una negativa para abrir sus locales, decidieron sacar su mercancía a la vía pública y ponerse a vender.

Aún y cuando no tienen la misma infraestructura de sus locales, decidieron exponerse a las altas temperaturas con la finalidad de vender algo y de esta manera poder tener recursos para poder salir adelante con su familia.

Guadalupe Sierra comerciante de este tianguis, señaló que después de haber tocado puertas en diferentes partes y no haber recibido una respuesta positiva, es que se decidió colocarse en el camellón central de esta avenida, ya que se necesita sacar dinero de alguna manera.

"El poder dura poco, el respeto y la dignidad de la gente es para toda la vida y ese nuestras autoridades ya lo perdieron, por nosotros ellos están en el poder, pero ya perdieron este apoyo", dijo.

Fueron alrededor de 12 comerciantes que se instalaron en la vía publica para vender sus productos, esto bajo el intenso sol que se registro el día de ayer.

"No nos vamos a poner todos, imagínese somos casi mil locatarios no cabemos en esta banqueta, nos pondríamos en peligro nosotros y a nuestros clientes pero no queremos eso, por eso solo vamos a estar unos cuantos", comentó.

Agregó que es un movimiento simbólico para que las autoridades vean la necesidad que tenemos en estos momentos, ya que no hay recursos en estos momentos para pagar la luz, el agua y cubrir las necesidades de cada uno de los compañeros.

En tanto las autoridades municipales dieron a conocer que no pueden estar en la vía pública sin permiso, por lo que se les va a invitar a que se retiren, evitando que se use la fuerza publica.