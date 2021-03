Imponen a 5 playas blindaje anti-Covid

La Secretaría de Salud de Tamaulipas decretó medidas como el uso de cubrebocas, la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y la participación de los municipios en los centros turísticos del estado como parte de las medidas de contención para evitar la propagación del Coronavirus en Semana Santa.

De acuerdo con datos consultados en el Protocolo de Reapertura para la Nueva Realidad con Convivencia Segura en Actividades del Sector Turismo en donde se indica que para ingresar a las playas se tendrá que realizar la reservación a través de la aplicación Compra Tam.

La reservación no tiene costo y no podrá ingresar a las playas quien no cuente con su espacio asignado por la aplicación, para ingresar, los bañistas deberán traer puesto un cubrebocas, además las autoridades locales podrán solicitar que lo muestren porque se deberá encontrar de manera accesible.

CAPACIDAD LIMITADA

El aforo máximo en las playas será de no más de 20 mil personas en Miramar.

No más de cuatro mil en playa Tesoro en Altamira.

Mil 200 en Barra del Tordo.

Dos mil 900 en La Pesca.

No más de 10 mil en Bagdad en Matamoros.