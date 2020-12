Impone INE multas por 605 millones de pesos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por 605 millones de pesos a los partidos políticos por irregularidades en la administración de sus recursos durante 2019, entre ellas la falta de inversión en liderazgo político femenino.

Las dirigencias nacionales de los partidos recibieron multas por 98.8 millones de pesos, y las dirigencias estatales por 506 millones 783 mil pesos, por lo que en su conjunto los castigos monetarios a los institutos políticos crecieron en 90.9% con relación a 2015, debido a la insistencia en violar las normas de fiscalización.

Destacó la negativa a destinar al menos el 3% de su financiamiento ordinario para fortalecer el liderazgo político de las mujeres, como establece la Constitución, irregularidad por la que la dirigencia nacional de Morena y 23 de sus comités estatales fueron sancionados con un total de 27 millones de pesos.

En total, las fuerzas políticas nacionales dejaron de invertir en ese rubro 32.6 millones de pesos, lo que ameritó multas por 48.9 millones de pesos.

La mitad de los recursos no ejercidos para liderazgo femenino, 18 millones de pesos, debieron ser destinados por Morena, por lo que se le impuso la sanción de 150% el monto involucrado.

El PRI nacional y 13 de sus comités estatales también incumplieron al no invertir en liderazgos de mujeres 7 millones de pesos, por lo que la multa fue de 10.5 millones de pesos.

El PAN dejó de erogar 1.2 millones de pesos; el PRD 2.5 millones de pesos; el PT 2 millones de pesos; el PVEM 921 mil pesos, y Movimiento Ciudadano 728 mil pesos.

ABREN PROCEDIMIENTOS

En la sesión, los consejeros decidieron, además, abrir 23 procedimientos de investigación en contra de todos los partidos por diversas irregularidades que involucran 703 millones de pesos.

Entre esas investigaciones a realizar, se encuentran las relativas a esclarecer facturas expedidas por diversos proveedores a nombre de los partidos por 110 millones de pesos, pero que éstos no reportaron al INE pues rechazaron haber realizado esas operaciones.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, expuso que en 2018 se detectó ese tipo de conductas y fueron sancionadas, pero las anomalías “aumentaron de forma considerable” en 2019, por lo que además de sanciones se abrirán indagatorias.

“Preocupan casos en que un proveedor entrega una o más facturas de 50 mil pesos”, pues los partidos podrían estar contratando bienes y servicios “y luego decidir no reportar a la autoridad, queremos hacer esa investigación”, expuso el consejero Ciro Murayama.

“Lo que nos llama la atención es por qué alguien estaría solicitando facturas a nombre de los partidos”, dijo, pero el INE se concentrará en los montos superiores a esa suma y el resto sólo se multará.

Por eso se acordó que si las facturas son menores a 90 Unidades de Medida y Actualización (UMA) –que equivale a 7 mil 819 pesos- sólo se hará amonestación pública a los partidos, pero en montos mayores la multa será 50 % el monto involucrado.

Las anomalías

Favela explicó que en 2019 el total de los partidos nacionales, tanto en sus dirigencias nacionales como estatales recibieron 10 mil 700 millones de pesos y los partidos locales 375 millones de pesos.

Los partidos nacionales gastaron 8 mil 726 millones, pero 4 mil 58 millones por sus comités nacionales y 4 mil 668 millones por parte de sus comités estatales y las conductas más recurrentes fueron egresos no reportados, cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año no recuperadas; gastos sin objeto partidista y cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año no liquidadas.

Las multas a nivel federal a todos los partidos políticos fueron por un total de 98 millones 893 mil 92 pesos.

A los partidos a nivel local se les sancionó con 506 millones 783 mil 573 pesos. Sin embargo, el monto pudo ser mayor, si los consejeros no hubieran decidido amonestar y no multar con 169 millones de pesos al extinto Encuentro Social (PES), partido en extinción.

En la sesión la mayoría de los consejeros sancionó sólo con amonestación el reporte extemporáneo de operaciones, y se optó por cobrar las multas con reducción de 25 % la prerrogativa mensual de los sancionados, para no afectar sus operaciones en año electoral.

En otro asunto, al conocer las auditorías especiales aplicadas a los partidos a los rubros de activos fijos e impuestos por pagar, el INE acordó multas por 25.9 millones de pesos.

El documento circulado la semana pasada indicaba que los partidos tienen deudas por 31 millones 833 mil pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), e Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), por lo que se habían propuesto multas por 47.7 millones de pesos.

La consejera Adriana Favela explicó que se hicieron correcciones a los montos por lo que las sanciones se redujeron en 21.8 millones de pesos.