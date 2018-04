Impone EU sanciones a asociados de Putin

Las sanciones están diseñadas para penalizar a algunos de los industriales más ricos de Rusia, que se han enriquecido durante la Administración de Putin. Entre los afectados también está el yerno del Presidente ruso, Kirill Shamalov, un ejecutivo de energía que se casó con la hija del Mandatario.

"El Gobierno ruso opera por el beneficio desproporcionado de los oligarcas y las élites del Gobierno", dijo el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



"Los oligarcas y elites rusos que se benefician de este sistema corrupto ya no estarán aislados de las consecuencias de las actividades desestabilizadoras de su Gobierno", agregó.



Mnuchin subrayó que "el Gobierno ruso está involucrado en acciones perversas en todo el mundo, incluida la ocupación de Crimea y la instigación de violencia en el este de Ucrania.



Las sanciones del Departamento incluyen el congelamiento de todos sus activos en Estados Unidos y la prohibición de personas estadounidenses para realizar negocios con ellos.



Entre los sancionados están Oleg V. Deripaska, un oligarca que una vez tuvo estrechos vínculos con el ex gerente de campaña de Trump, Paul Manafort.



También fue sancionado Suleiman Kerimov, un financiero cercano a Putin; Vladimir Bogdanov, un alto ejecutivo de Surgutneftegaz, una compañía petrolera rusa; Igor Rotenberg, otro ejecutivo petrolero; Katerina Tikhonova; Andrei Skoch, diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa; y Viktor Vekselberg, presidente del Renova Group, una empresa de inversión rusa.



Las sanciones han estado bajo consideración por un tiempo y no fueron impuestas únicamente por el reciente envenenamiento en Inglaterra.



"(La acción es una) respuesta a la totalidad del patrón de actividad maligna continuo y cada vez más descarado del Gobierno ruso en todo el mundo", dijo un alto funcionario en una conferencia telefónica con reporteros.



"Pero lo más importante es que esto es en respuesta al continuo ataque de Rusia para subvertir las democracias occidentales".