Imploran por asilo

Tampico, Tam.- Unos 400 venezolanos que se encuentran residiendo temporalmente en la zona sur de Tamaulipas imploran que les acepten el asilo político, sin embargo dichos procesos están detenidos a raíz de que las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se derrumbó en el terremoto de septiembre en la Ciudad de México.

Marbella Bernal Robles, presidenta de la Asociación Conexión Joven y los Derechos Humanos A.C, informó que se trata de unos 400 venezolanos que decidieron salir de su país debido a las imposiciones radicales del gobierno.

"Ahorita son como 400 personas que están aquí en la zona sur y no les han dado el trámite porque está parado la Comar", indicó y agregó que hay quienes solicitaron el asilo desde septiembre y no les han dado respuesta cuando el proceso debería de durar no menos de 40 días.

Refirió que los buscadores de asilo enfrentan una difícil situación en México, toda vez que no encuentran un trabajo fijo para mantenerse, pues hay quienes desempeñan actividades de plomería, albañilería, electricistas y limpieza, pese a que muchos son profesionistas.

"Lo que marca la ley para la Comar para definir el refugio son 40 días, pues dicen que el gobierno no sabe qué hacer, dice la Comar no está en funcionamiento pero tú gobierno qué estás haciendo para que entre en funcionamiento, la excusa que dan es que el Comar está ahorita en las oficinas de Migración por la cuestión del terreno", indicó.

Bernal Robles refiere que no ve que el Gobierno Federal se interese por acelerar la situación y que no haya oficinas es sólo una trabaja para detener el proceso en mención, lo que hace que más venezolanos no lleguen a México en busca de liberarse del difícil gobierno en el que viven.