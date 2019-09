Implora ayuda médica para operar a su hijita

El Mañana / Staff.- "Yo le pido a un doctor que, si me puede apoyar para operarla, que me pueda hacer la cirugía y no me cobre", dijo Arminda Zúñiga, madre de Mía Yamileth Chávez Zúñiga.

La menor padece del síndrome Goldenhar, que va deteriorando su salud, ya que conforme va creciendo se van generando malformaciones y le han hecho cuatro cirugías.

Arminda Zúñiga Resendez, señala que Mía Yamileth Chávez Zúñiga, además tiene un soplo en el corazón y desde que nació padece de los problemas de salud.

"La cirugía yo la puedo hacer juntando el dinero, puede ser en octubre o noviembre, pero si un doctor me la hace gratis yo le agradezco, ya requiere la operación urgente, lo que me puedan apoyar", dijo.

La familia segura que acude a Monterrey al hospital, Universitario, por lo que deben correr con varios gastos.

La familia en Hacienda Puertas del Sol, calle Río Concepción 206 y cualquier información puede marcar 8995476032 o para deposito puede hacerlo 4766840755307894.

La madre ha pedido el apoyo desde el 2018, a través de El Mañana de Reynosa, en diversas ocasiones, a fin de llevar a su hija a que la operen, aunque segura no le han podido realizar la displacía auditiva porque no ha recibido mucha ayuda, por lo que constantemente pide el apoyo.