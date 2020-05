Implican al alcalde ´Xico" de Victoria en caso de violencia intrafamiliar

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde Xicoténcatl González Uresti fue implicado en un caso de violencia intrafamiliar y amenazas de muerte, además del despojo de una propiedad ubicada en el municipio de Güémez, dentro de la denuncia NUC 144/20 presentada por el señor José Armando García López.

Los hechos derivan desde febrero del 2018 cuando al denunciante le fue impedido el ingreso a su negocio ubicado frente al aeropuerto de Ciudad Victoria, Pedro José Méndez, en el municipio vecino; los señalados son la exesposa de Armando García, Nelly González Dávila y su excuñado Guadalupe González, quienes presumen de ser protegidos del alcalde victorense.

"Siempre lo han dicho, que ellos tienen el apoyo de Xico, que es su padrino y es su amigo de toda la vida, y él los apoya... Y yo lo constató porque me están llegando patrullas de aquí de Victoria y mi negocio está en Güémez... Yo conozco a los policías de Güémez y no son", el demandante acudió ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para hacer la denuncia formal, "me queda claro que sí está metiendo las manos porque no es posible que mi proceso dure dos años cuando otras personas lo resuelven en cinco meses".