Implican a CSG en desvíos de Collado en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.

El Gobernador Javier Corral señaló esta noche que el desvío de 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua, a través del abogado Juan Collado, fue para cumplir un compromiso que César Duarte tenía con el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari para que lo impulsara a la dirigencia nacional del PRI.

"El ex Gobernador quiso ser presidente nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser Presidente de la República", expresó Corral en un espacio semanal en un canal local.

El Mandatario panista dijo que en contubernio con el ex Presidente Salinas, el ex Gobernador acordó la extracción de esos recursos que eran patrimonio de los chihuahuenses.

"Convinieron sacar recursos, por la vía de este abogado. Quiero decirte que el modelo operó en otros estados. Lo mismo. Él hacía lo mismo con otras entidades. Nosotros hemos pasado información a otros estados por si quieren tomar cartas en el asunto", afirmó.

La tarde del lunes, personal de la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra el abogado identificado por la FGE como Juan Ramón C.M., quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y este miércoles fue presentado vía videoconferencia ante un juez de control, en una audiencia de formulación de imputación.

Corral explicó que en esta imputación, formulada por los fiscales a cargo de la operación Justicia para Chihuahua, se demostró cómo se desviaron los recursos mediante contratos simulados de servicios profesionales en materia jurídica.

"Por supuesto que no hubo ningún servicio, todo era simulado, como fueron muchísimos". "Esta es una investigación en la que los fiscales del Estado de Chihuahua han demostrado cómo se desviaron recursos públicos mediante un contrato simulado de servicios profesionales en materia jurídica, pero que en realidad obedecían a un compromiso que tenía el ex Gobernador de Chihuahua con Carlos Salinas de Gortari, el ex Presidente de México", aseveró.