Implementa Tránsito el Operativo Mezcal

Cd. Victoria, Tam.

Con la intención de cambiar el objetivo del operativo dedicado a los automovilistas que conducen en estado de ebriedad, la Dirección de Tránsito local y Vialidades revisó y corrigió el operativo anti alcoholes para rebautizarlo como operativo Mezcal, el cual tendrá la misión de crear consciencia en la ciudadanía al momento de consumir bebidas alcohólicas.

“El operativo Mezcal no lo vamos a quitar, ya lo revisamos y le cambiamos el nombre para que no nada más digan alcoholímetro”, esto lo reveló el director de Tránsito local y Vialidades, Leoncio Ariel López Talamantes, “que la gente no se gaste su dinero en el alcohol, tienen todo el año para tomar de vez en cuando, creo que lo más importante es la familia y en ellos es en quienes nos deberíamos de gastar nuestro dinero”.

El pasado jueves fueron descubiertos 10 automovilistas bajo los influjos del alcohol y el miércoles 35 como parte de este operativo, “los que no logran sobrepasar el nivel mínimo de lo que es el aparato se les deja ir, no los retenemos ni les retenemos el vehículo porque todavía es una persona consciente y que puede conducir la unidad con total precaución”.

Otros operativos que Tránsito local estará implementando esta temporada de fin de año son el operativo Radar para reducir accidentes por exceso de velocidad, operativo Jaguar como apoyo de corporaciones de Seguridad Pública como la Policía Estatal y el 77 Batallón de Infantería, y el operativo Colibrí para motociclistas, “hacia las motos que circulen y no tienen placas y que se presuma una dudosa procedencia”.