Impiden tabúes y pudor bajar embarazo precoz

La inmadurez, los tabúes y el pudor de los padres de familia para platicar e informar a sus hijos de los métodos anticonceptivos son los principales factores por los cuales persiste el problema de los embarazos desde los 10 y hasta los 18 años de edad.

En el 2018 se terminó con un total de mil 454 casos de embarazos en menores de 18 años y en lo que va de este año son 301 niñas y adolescentes esperando un bebé.

La Jurisdicción Sanitaria número 4 en Reynosa agrupa todas las cifras de los hospitales de la ciudad y las autoridades esperan que puedan bajar los índices al menos en 200 casos al terminar el año, aunque es un esfuerzo en materia preventiva que se debe realizar.

Omar Nelson González Cepeda, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, comentó que se trabaja en estrategias para disminuir los embarazos en niñas, que es un problema serio en Reynosa y en todo el país.

Informó que se dan pláticas en las escuelas para que conozcan su cuerpo, cómo cuidarse y métodos anticonceptivos para que sean responsables, pero cuando ya está el problema, se les da seguimiento para que lleven un control adecuado para prevenir complicaciones en la madre y del bebé y descartar la muerte materna.

"La problemática persiste aun y con las indicaciones y de las pláticas que se dan, aún seguimos con la problemática de embarazos en adolescentes y niñas, disminuyó un poco el 2018 el embarazo de niñas, pero aun así sigue alto", dijo.

NO TOCAN EL TEMA

Para el responsable del sector salud en Reynosa, la inmadurez los lleva a no cuidarse, pero también muchas veces los padres no tocan los temas de sexualidad por cuestiones de pudor.

"En ocasiones también porque no conocen del tema y los jóvenes o bien tienen información no adecuada con los amigas o de personas que no conocen del tema y en lugar de mejorar sus dudas quedan con más y cometen el error y ocurre el embarazo", recalcó.

González Cepeda explica que cuando una menor de edad se embaraza conlleva muchos riesgos, porque se pueden presentar enfermedades de eclampsia, en el bebé, además se puede complicar con cualquier otra enfermedad.

"Por sí solo es un embarazo de alto riesgo, muchas veces una mala alimentación por no dar un seguimiento, un niño de bajo peso, que no se dé un parto normal, que tenga complicaciones y que pueda ocasionar problemas de salud tanto al bebé y la mamá", expresó.

Cuando la menor ya va a tener al bebé, en los hospitales se les insiste para que usen algún método anticonceptivo para prevenir embarazos consecuentes y salgan ya con la prevención, pero con todo y el esfuerzo de las autoridades los índices siguen altos.