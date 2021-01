Impiden que Ssa y SHCP comparezcan ante diputados por Covid

CIUDAD DE MÉXICO.

Con el argumento que la información se ofrece a diario en conferencias de prensa, la mayoría de Morena en Congreso de la Unión impidió que funcionarios de la Secretaría de Salud y Hacienda tuvieran una reunión de trabajo con legisladores para revisar la gestión sobre la pandemia.

Con el voto en contra del PAN y del PRI, se aprobó exhortar a ambas dependencias a que remitan a diputados y senadores un informe con pormenores acerca de la situación que prevalece sobre la situación que prevalece en torno al Covid-19.

"Sabemos que hay desorden en la estrategia de vacunación, sabemos que nunca hubo una estrategia, sabemos las consecuencias.

Pero ante la negativa, no sé por qué quieren esconder a López-Gatell y no permiten que haya una reunión con el Poder Legislativo", protestó la senadora panista Alejandra Reynoso.

"Tantas cosas que habría que conversar con los funcionarios del Poder Ejecutivo y simplemente Morena se niega: no permite, es cómplice. No entiendo por qué quieren esconder a los funcionarios, por qué no permiten que se haga el trabajo desde el Poder Legislativo y, simplemente, 'confórmense con un reporte por escrito".

Por Morena, la senadora Antares Vázquez argumentó que la información fluye a diario con las conferencias de prensa que ofrece el Subsecretario López-Gatell.

"En Morena estamos a favor de este dictamen en virtud de que algunas personas solicitan información del estatus de la pandemia, cuando tenemos casi un año, con conferencias todos los días a cargo del Subsecretario de Salud. Hay algunas personas que no ven estas conferencias que la gente sí ve", alegó.

Vázquez dijo que a Morena le parecía oportuno que las senadoras del PAN y del PRI recibieran un reporte "para que después no digan que no saben".

"Pero además, el Gabinete de Salud ha comparecido ya y no podemos estar distrayendo a la gente que está sumamente ocupada para permitirles a algunos estar golpeando al Gobierno federal".

Por el PAN, el diputado Miguel Riggs Baeza cuestionó a Morena por oponerse a las comparecencias de los funcionarios públicos. "No quieren dar la cara ni siquiera para dar sus datos; no tienen una proyección de la realidad que atraviesa México y una cosa es que informen y otra cosa es que comuniquen", señaló.

"Quieren proteger, arropar, a servidores públicos que no han hecho más que mentir y con eso acaba con la vida de los mexicanos; queremos que den la cara. Como no tienen nada y no tienen trabajo, prefieren ocuparse a ver mañaneras, con datos catastróficos".