Impiden legalizar casas de Infonavit. No entregaron descuentos de vivienda

Algunos ex trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), se ha visto impedidos a escriturar su casa, debido a que durante la administración estatal pasada e incluso antes, las cuotas por concepto de Infonavit que les descontaban, no eran entregadas a ese instituto.

Río Bravo, Tam.-

Juan José Espinoza Segura, ex trabajador rescindido de Comapa, indicó en entrevista que hace algunos, un abogado se presentó a su puerta a nombre del Infonavit, presentando una orden de desalojo de su vivienda, a lo que el quejoso, presentó los recibos de nómina del tiempo que laboró en la paraestatal, por lo que pudo comprobar que su vivienda, de acuerdo a las cuotas retenidas, ya se encontraba pagada.

Por cierto, Espinoza Seguro, indicó que no ha podido obtener las escrituras precisamente porque esas cuotas descontadas, no fueron entregadas al Infonavit.

"Le enseñé las copias de los recibos de pago, el abogado checó la cuenta, los años que había pagado y lo que me habían descontado y me dijo: 'tu casa ya está pagado, porque el gobernador (de ese entonces), se las dejó a precio congelado", aseveró el entrevistado.

Y agregó "el contador de Comapa (ex responsable de recursos humanos), me dijo que no metiera abogado", señalando al extitular de se departamento, José Urbano Martínez.

"De ahí me corrieron, porque le reclamé" al extitular de recursos humanos, dijo el ex trabajador, quien se desempeñó como jefe de cuadrilla y quien reclama que hasta ahora, no tiene certidumbre de la propiedad de su vivienda.