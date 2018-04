Impiden INE y TEPJF que rostro de Margarita aparezca en boleta

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le prohibieron que su rostro apareciera en la boleta electoral en la que los ciudadanos elegirán al próximo Presidente de la República.

En conferencia de prensa, en la que festejó la ampliación del tope de gastos de campaña a 422 millones para los abanderados independientes, Margarita Zavala dijo que primero fue el INE y posteriormente el Tribunal quienes le negaron la posibilidad de que su cara o un dibujo de su rostro apareciera en la papeleta que se utilizará el próximo 1 de Julio.

Explicó que al no tener partido político pidió que en lugar de su emblema de campaña apareciera su foto, pero se lo negaron.

"El recurso fue presentado ante una decisión del INE en la que presentamos la posibilidad de que fuera una foto o un dibujo de mi cara para que tuviera mayor identificación y el Tribunal decidió que no, o sea el INE dijo que no, y el Tribunal confirmó. También resolvió a favor en la otra parte y me dio también gusto porque genera un precedente para las candidaturas independientes", declaró.

PARA MAESTROS

En este contexto, Margarita Zavala les envió un mensaje a todos los maestros que integran la CNTE y SNTE y les ofreció diálogo y acompañarlos porque ninguno de ellos será su contraparte.

En este contexto, reiteró que está a favor de la reforma educativa y el diálogo con los maestros sería para un acompañamiento e implementar mejor está legislación.