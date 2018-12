Impiden demócratas a Trump reasignar dinero para el muro

Washington, D.C.

Los demócratas en el Congreso anunciaron ayer que se opondrán a que el presidente Donald Trump pueda reasignar partes del gasto del gobierno federal para financiar la construcción del muro en la frontera con México.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, sentenció además que el muro no será una realidad. Ello intensificó el enfrentamiento con el mandatario, lo cual quedó evidenciado la semana ante millones de estadunidenses.

"El gobierno no puede reasignar fondos apropiados por el Congreso sólo para el muro sin nuestro consentimiento. Hacerlo violaría el artículo 1 de los poderes del Congreso", advirtió el senador por Nueva York, al hablar este miércoles en el pleno del Senado.

El martes la vocera presidencial, Sarah Sanders, dijo que el gobierno tenía "otras maneras" para obtener los cinco mil millones de dólares que Trump demanda como un adelanto para estos trabajos.

Sin embargo reconoció que estarían dispuestos a aceptar mil 600 millones para el muro, siempre y cuando estos fondos sean complementados con otras fuentes de recursos de financiamiento, como podría ser el gasto del Departamento de Defensa.

En su intervención desde el pleno, Schumer pareció cerrar esa opción, al dejar en claro que "la administración no puede reasignar fondos apropiados por el congreso sólo para el muro, sin nuestro consentimiento".

"Hacerlo violará el artículo 1 de los poderes del Congreso. Ellos no lo pueden hacer por su cuenta y la Cámara y el Senado no aprobarán un muro, reprogramando fondos o cualquier otra cosa. No sucederá", sentenció.

Esta mañana, en un mensaje en Twitter, el mandatario dijo que debido a los enormes peligros en la frontera, "incluidos una gran cantidad de criminales y un enorme flujo de drogas, el Ejército de Estados Unidos construirá el muro".

Republicanos proponen un presupuesto temporal

El liderazgo republicano del Senado propuso ayer un presupuesto provisional hasta el mes de febrero, que excluye la petición del presidente estadunidense Donald Trump de 5 mil millones de dólares para iniciar la construcción del muro fronterizo.

El plan del líder de los republicanos Mitch McConnell, que requiere ser aprobado en ambas cámaras y promulgado por el presidente, financia a las agencias federales pendientes hasta el 8 de febrero en los mismos niveles de gastos existentes.

El nuevo plan presupuestal temporal de los republicanos traslada la batalla política del presupuesto hasta el próximo año, cuando los demócratas tendrán el control de la Cámara de Representantes a partir del 3 de enero.