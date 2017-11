Impiden a Alberto Del Río realizar función a beneficio de damnificados

Llorando, el luchador Alberto "El Patrón" no se contuvo y criticó que no lo hayan dejado realizar hoy la función en beneficio de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre en el Teatro Molière, el cual estaba clausurado por la Delegación Miguel Hidalgo.



El gladiador mexicano aseguró que cerca de las 15:00 horas, la gente del recinto le avisó que no podía ser usado el teatro, y tanto los del Molière como la Delegación se echaron la culpa de la clausura del inmueble, que derivó en la cancelación de la función.



"'Me duele tanto esta situación porque creo que ya saben lo que está pasando, este teatro fue clausurado, no sé quién fue, la administración del teatro dice que fue la delegación, la delegación dice que fueron las administradoras de este recinto", explicó Alberto frente al teatro.



"Lo único que sé es que estamos todos aquí, que venimos a hacer una labor fuerte, con una causa que era sólo ayudar a niños que fueron afectados por el terremoto".



"El Patrón", quien durante la conferencia de prensa realizada frente al teatro estuvo acompañado de otros luchadores como Octagón, Cibernético y Tinieblas Jr., lamentó que su querido México no le haya permitido ayudar a los afectados.



"Me voy a regresar mañana a un país en el que tengo que vivir, por inseguridad, por corrupción, me voy completamente derrotado y no porque me derrotaron aquí en una batalla, me derrotó mi propio país y alguien que pregona, que grita, que va y se pelea con los americanos que soy mexicano", apuntó.



"Que me enrabia, me encabrona que hablen mal de mí país, que se burlen de nosotros, nos tachen de rateros, y que alguien que ha y defiende su país con tanto corazón, que en mi país porque no teníamos ni un interés político ni económico, no sé quién es el responsable, mi país no me dejó hacerlo".



Por su parte, el Teatro Molière pegó anuncios en la fachada para anunciar que la devolución de dinero sería realizada a partir de mañana al mediodía.