Impiden a 25 escuelas regreso a presenciales

Indicó que el ayuntamiento y el estado están en la mejor disposición de apoyar para que reaperturen esos planteles, sin embargo la federación se muestra indiferente, por lo que hizo un llamado urgente a la SEP para que destine recursos y que los planteles estén en condiciones de regresar a clases presenciales.

"El alcalde y el Estado nos dan todas las facilidades ya que las escuelas están pidiendo limpieza y apoyo en infraestructura, algunas de ellas son la Carmen Serdán y la Luciano Guerrero y tenemos tres más para mañana que también pidieron ya ayuda y es que los directores se están acercando con nosotros al no estar recibiendo recurso del gobierno federal, el municipio es el que está dando la cara a las escuelas hay mucho rezago en infraestructura, muchos planteles son olvidados y el municipio es el que está respondiendo", explicó el edil.

Dijo que tiene conocimiento de 25 escuelas con necesidades primordiales que son las que han atendido en lo que tiene la actual administración pero puede haber más sólo que desconocen pues algunas instalaciones siguen cerradas y se desconoce la situación aunque recalcó que no son todas pues algunas con tiempo y apoyo de padres de familia y gobierno las habilitaron.

"Las necesidades principales que tienen de las que hemos sabido son losas dañadas por humedad, ya ves que una losa o pared se daña cuando se le deja de dar mantenimiento, no ha habido obra pública por parte de la Federación a las escuelas, el municipio hace su parte pero no es suficiente no hay recurso que alcance pero tampoco se debe dejar de lado la educación. Los alumnos quieren regresar a las aulas y los padres quieren también regresar pero no están dadas las condiciones en muchos planteles y hay obras donde se requiere inyectar mucho recurso entonces son muchas escuelas", detalló.

Sergio Aguirre hizo un llamado a gobierno federal para que atienda la situación porque recalcó que si bien es cierto el artículo Tercero marca que la educación debe ser gratuita aclaró que también debe de ser subsidiada por el Estado y el estado mexicano no lo está haciendo, "el municipio le entra con todo lo que puede, Estado con otra parte pero no se ve la mano del gobierno federal".

El regidor porteño mencionó que en algunas escuelas ya Protección Civil está haciendo dictámenes y han detectado que hay algunos que presentan cuarteaduras en paredes y se le está notificando a los directores que no pueden abrir hasta que estén las condiciones dadas para que los alumnos entren a las aulas.

Entre otras escuelas en esa situación está la Norberto Treviño Zapata de la colonia Obrera donde reportan riesgo en el área de baños la cual no puede ser utilizada. La directora solicitó al ayuntamiento que hagan un dictamen y ya acudió Protección Civil a hacer la evaluación y se están viendo las alternativas.

"Incluso ver cuál puede ser una forma de que los niños no pisen esa área, lo de menos sería cerrar el plantel pero tampoco sería lógico, hay que buscar alternativa para ayudarlos o que la directora posponga el regreso a clases presenciales si no es factible ni seguro no se pueden dar las condiciones para regresar a clases", recalcó por último.