Impide nuevo gobierno aumento a los básicos

Matamoros, Tam.- El nuevo gobierno federal no ha permitido que se presenten aumentos a lacomo cada año se presentaban.

El comerciante en abarrotes en Matamoros, Lauro Peña García, señaló que es de gran beneficio para la economía de las familias más vulnerables, ya que refirió en el caso de las familias obreras, que recibieron ahora un incremento salarial ahora les rendirá mejor.

"Milagro que este año no han habido aumentos, porque en marzo siempre hay aumentos y después a mitad de año, y ahora no han dicho nada, creo que ahora el nuevo gobierno los trae cortitos, y no les permite dar incrementos, y esto es bueno porque beneficia a las familias más necesitadas", dijo.

Comentó que está contenida la inflación, aunque refirió que se desconoce a qué se debe, esto ha venido a frenar los incrementos en la canasta básica que se registraban al año, que llegaban a subir hasta un 8 por ciento al año, quedando desfasados los aumentos salariales que apenas se registraban un 3 por ciento de manera incongruente.

Manifestó que se espera que este comportamiento se mantenga, con la finalidad de evitar lesionar la economía de los ciudadanos.

Agregó que en tanto las ventas se han mantenido estables, no se ve la derrama de utilidades, así como el bono que algunos obreros recibieron en estos días en Matamoros.