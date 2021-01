Impide Morena comparecencia de Alcocer y Gatell ante Congreso

Legisladores de Morena y aliados en la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, impidieron que los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera; de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell acudieran al Poder Legislativo a rendir un informe detallado sobre la estrategia para contener la pandemia provocada por el Covid-19 y el por qué se está vacunando a los "servidores de la nación" y no al personal médico.

En una reunión de trabajo virtual, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, que encabeza el panista, Miguel Alonso Riggs; la diputada federal Karen Michel González (PAN) presentó un punto de acuerdo para que el Congreso tuviera una reunión de trabajo con estos tres funcionarios a unos días de que se cumpla un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como pandemia.

Sin embargo, las senadoras Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena) y Verónica Noemí Camino (Verde), se reservaron ese punto de acuerdo y propusieron una nueva redacción en el que se les exime de la comparecencia y solamente se les solicita un informe por escrito que contenga todas las preguntas planteadas.

La senadora Antares Guadalupe Vázquez aseguró que ella estaba de acuerdo en que fuera un informe por escrito, en lugar de la cita a los funcionarios, y también les sugirió a los legisladores de oposición, que "aunque les dé asquito", vean las conferencias vespertinas y las mañaneras porque ahí se ha dado toda la información.

"Toda la información a la que hacía referencia la diputada se presenta todos los días de lunes a domingo a partir de las 7 de la noche, hoy martes otra vez se presentó todos los martes como desde hace muchos meses el por qué se vacuna a quien, no se vacuna a todos los servidores de la nación ¡eh!, se vacuna a los servidores de la nación que son parte de las brigadas correcaminos, solo a esos, que son dos por brigada, los servidores de la nación son miles.

"Yo creo que valdría la pena que escucharan, aunque les dé como asquito, que escucharan las conferencias vespertinas y las mañaneras, porque ahí se informan todos los días. Yo creo que es ocioso, y comparto lo que dice la senadora Camino, para que se envíe un informe por escrito y lo lean con detenimiento a ver si eso les da un poco menos de asquito", dijo.

En este sentido, la senadora panista, Alejandra Reynoso, visiblemente molesta, dijo que consideraba una falta de respeto expresiones como "asquito", y pidió no bajarle el nivel al debate y menos al Poder Legislativo, que ya bastante se lo ha bajado el Poder Ejecutivo.

"Me parece una falta de respeto en cómo se dirigen en esta comisión, eso de asquito... no le bajemos el nivel al Poder Legislativo, que ya bastante se lo ha bajado el Poder Ejecutivo, lo que está pidiendo la diputada Michel en este punto de acuerdo es una de las facultades que tiene el Poder Legislativo, que tiene la Comisión Permanente, que es una reunión con los funcionarios del Ejecutivo, lo que les estamos pidiendo es disposición para dialogar, disposición para que cumplamos nuestra responsabilidad en el marco y en las facultades que tenemos, lo que pedimos es el respeto, no nos faltemos al respeto, no le falten el respeto al Poder Legislativo", dijo Alejandra Reynoso.

En este debate, el presidente de la Segunda Comisión, Miguel Alonso Riggs los exhortó a conducirse con respeto y a llegar a acuerdos genuinos, sin descalificaciones.

"Exhortarlos a todas y todos ustedes legisladores a conducirnos con respeto, aquí en esta comisión estamos haciendo un gran esfuerzo para sumar los puntos de vista, los ángulos políticos de todas y de todos ustedes. Estamos haciendo todo el esfuerzo de poder llegar a acuerdos genuinos y transparentes".

"Yo les pido por favor que esta comisión se lleve con respeto, evitemos las descalificaciones, los adjetivos, en fin, aquí a nadie nos está causando algo de resquemor cualquier expresión, pero el respeto es fundamental para poder llevar una comisión de nivel y de altura, la cual nos exigen los mexicanos", aseguró el panista chihuahuense.

En este contexto, se aprobó con nueve votos a favor de Morena y aliados la modificación y cuatro en contra del PAN y del PRI, y este resolutivo sólo vincula a los funcionarios mencionados a que envíen un informe por escrito a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, este miércoles en su sesión de pleno, será debatido, y en su caso, aprobado.