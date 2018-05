Impide Migración de EU den comida a migrantes

Elementos de migración de los Estados Unidos impidieron a miembros de una iglesia de Reynosa, entregar alimentos a los migrantes que se encuentran en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, a la espera de de recibir asilo político.

El día de ayer, alrededor de ocho personas, ingresaron al puente con hieleras y envases térmicos para llevar alimentos y bebidas a los migrantes provenientes de Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y México.

Cabe destacar, que al ingresar por la aduana mexicana, se les permitió el acceso sin que tuvieran que pagar la cuota de peaje a fin de que pudieran cumplir con su nombre misión.

Sin embargo, justo a la mitad del puente, elementos de migración americana, les impidieron el paso.

De nada sirvió que explicaran que simplemente buscaban llevar ayuda ya que no pudieron ingresar a territorio norteamericano.

Ante esto, los miembros de la iglesia quienes en sus mandiles llevaban el mensaje: "Dadles vosotros de comer: Lucas 8:13", decidieron permanecer por más tiempo del lado mexicano, a fin de que conseguir se les brindara el acceso.

SUEÑO AMERICANO

El sueño de Nelwin Torres, de origen venezolano, está a punto de cumplirse.

Este hombre quien el pasado lunes concedió una entrevista a EL MAÑANA, recibió ya asilo por parte de los Estados Unidos.

El día de ayer, Nelwin se encontraba en las oficinas de migración norteamericana, en espera de que se giraran los documentos para que se internara en los Estados Unidos.

Miguel Palacio, informó que el día de ayer les llamaron para solicitarles información de su amigo Nelwin por parte de migración, así como para hacerle saber que dentro de poco, podría contar con el permiso de asilo político.

Sin embargo dijo encontrarse preocupado por otro de sus amigos, de nombre Luis.

"No sabemos qué pasó con el porque no han llamado y el tampoco se ha comunicado, no sabemos si le negaron el permiso o sigue en Reynosa, esperemos tener noticias pronto".

Hasta el momento, una gran cantidad de migrantes continúan llegando al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, para solicitar se les brinde asilo en Estados Unidos.