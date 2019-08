Impide juez detención de Rosario Robles

Julio Hernández Barros, abogado de la política mexicana Rosario Robles, aseguró que el amparo contra la probable orden de aprehensión de su clienta, no busca aplazar ni cancelar la audiencia, sino garantizar sus derechos y evitar sorpresas.

Señaló que la exfuncionaria se presentará a la audiencia programada el 8 de agosto, "si están dadas las condiciones que nos garanticen un proceso justo, apegado a derecho, en donde se respeten sus derechos humanos".

El abogado dijo que tiene confianza en la justicia y consideró que este caso ya está fuera de las manos de la Fiscalía para ser atendido por un juez federal, "en el que yo tengo plena confianza desde su preparación pero también en su honorabilidad y en la independencia del poder judicial.

"Es decir que actuará no conforme un juicio mediático o político sino conforme a una comisión jurídica y eso nos da cierta confianza como ciudadanos", apuntó en entrevista con Radio Fórmula.

Hernández Barros aclaró que el amparo busca "garantizar precisamente que no haya una sorpresa, que no haya un as bajo la manga, que no haya, como lo han mostrado hasta ahora, algo oculto, algo debajo de la mesa".

Dijo que si la autoridad no se da a confiar y vulnera los derechos de su clienta, se recurrirá a un juicio de garantías en donde un juez exigirá que dé a conocer a detalle el caso en contra de Robles.

"Esa es la función del amparo, realmente transparentar los actos de la Fiscalía y que todos podamos jugar en esta justicia de México con las mismas reglas", subrayó.

Precisó que si bien existe confianza en la justicia mexicana, se ejecutarán todos los medios legales que sean necesarios para que se cumpla el Estado de Derecho.

Además, el abogado aseguró que Robles realiza de manera normal su vida, "no está escondían, no está prófuga de la justicia".

Reiteró que si las condiciones no cambian el 8 de agosto la exfuncionaria entrará al juzgado "con la frente en alto, dando la cara" y con la "plena convicción de su inocencia como una capa protectora que nos va cubrir en todo este proceso".

Agregó que ha revisado los contratos celebrados entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los cuales fueron realizados con apego a la ley.