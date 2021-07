Impide iImpugnación retorno de Rivas Cuellar a la alcaldía

Enrique Rivas Cuéllar reiteró este mediodía que junto con su equipo de abogados impugnó la elección de Diputado local por el Distrito 1, en la que participó, cuyo proceso "no me permite retornar a asumir el cargo de Presidente Municipal".

En un video grabado en Nuevo Laredo se dirigió a la ciudadanía y dejó claro que no puede permitir una serie de rumores y de situaciones que no corresponden a la verdad.

Noticia Relacionada Temen colapse puente Tampico

"He decidido con mi equipo de abogados presentar una impugnación ante la constancia de mayoría por la Diputación local del Distrito 1 y eso es lo que no me permite retornar a asumir el cargo de Presidente Municipal.

"Estoy aquí en Nuevo Laredo, sin ningún problema, tranquilo, agradecido con Dios, con mi familia. Hoy fue la primera comunión de Alexa (una de sus tres hijas) y lo celebramos y obviamente estamos plenos y tranquilos", afirmó.

Al inicio y al final de la videograbación deseó a las y los neolaredenses un buen fin de semana y por último, ante la publicación de rumores, los alertó:

"No te dejes engañar, eso es parte de la etapa política que se está viviendo. No falta quienes lo han venido haciendo desde Ayer, desde Hoy y el Mañana, entonces tranquilos, no coman ansias".