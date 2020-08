Imperdibles para fans

THE SHOW MUST GO ON THE QUEEN + ADAM LAMBERT STORY

Está fuera de discusión que Freddie Mercury no tiene, ni tendrá un sucesor, porque no ha nacido el cantante que tenga el rango vocal y el carisma que lo convirtieron en un intérprete icónico, símbolo de una época.

Los primeros minutos del documental The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story lo dejan en claro, para evitar cualquier mal entendido.

Luego, empieza a contar en paralelo la historia de Queen y sus esfuerzos por sobrevivir a la pérdida de su vocalista y la de Adam Lambert desde su niñez y su llegada a American Idol, hasta el momento en que se cruzan sus caminos y viene el resurgimiento, la reinvención y el restablecimiento de su identidad ante las nuevas generaciones.

El documental está estupendamente construido, con material de archivo, entrevistas y fragmentos de presentaciones, así como testimonios de figuras de gran importancia en la escena musical contemporánea.

El punto de vista resulta equilibrado, dándole a Lambert el lugar que le corresponde sin desplazar nunca el legado de Mercury.

Imperdible para los fans de la banda o de su nuevo solista.

DUNKERQUE

Con el prometido estreno pronto de Tenet vale la pena darle un vistazo a los filmes de Christopher Nolan. No es la típica película sobre la Segunda Guerra Mundial, ya que en manos del realizador es una verdadera montaña rusa de emociones, una carrera para sobrevivir en donde uno como público es parte de la acción y del sufrimiento. La cinta narra el rescate de soldados británicos por parte de civiles en la costa francesa, cuando se encontraban rodeados por los alemanes. Utiliza tres líneas narrativas en tres diferentes temporalidades, y éstas se cruzan. Primero está el drama de los soldados buscando sobrevivir y ser rescatados a lo largo de la semana, la segunda es un pequeño bote con tres civiles en busca de proporcionar ayuda y contada a lo largo de un día, y la tercera es de unos pilotos de avión y su duración es de una hora. Aunque suena complejo, Nolan no te da tiempo de respirar con una producción impecable ganadora de tres premios Óscar.

LAS ESTRELLAS DE CINE NUNCA MUEREN

La difícil historia de amor entre una madura estrella de Hollywood y un joven actor es la trama de esta película, tan conmovedora como inolvidable. Se basa en el libro de Peter Turner (quien tiene una breve aparición en la cinta) en el que habla de su relación con Gloria Grahame, figura importante de las décadas de los años 40 y 50, principalmente. El guion de Matt Greenhalgh le permite al director construir un relato entrañable, intenso, que retrata una relación complicada por muchos factores y un amor a toda prueba. Las actuaciones de todo el elenco son excelentes, empezando por sus protagonistas, Annette Bening y Jamie Bell que resultan inolvidables. Una gran película.