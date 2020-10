Imperdibles en TV

LA VIDA MISMA

Sí, con sólo ver el póster puedes adivinar que quiere hacerte llorar. Y es muy posible que lo logre, al menos con algún sector del público. Pero su valor no radica en ello, sino más bien en una narrativa basada en la recuperación de momentos cruciales en la vida de tres generaciones en una especie de retrospectiva que toca distintos tiempos y lugares con un marcado sabor a nostalgia.

El elenco es muy eficiente y atractivo. Sobresalen las presencias de Mandy Patinkin, Annette Benning y Antonio Banderas, que le dan un toque extra a la trama cuya acción principal ocurre en Nueva York, que resulta ser otro personaje de gran importancia. Seguramente te moverá recuerdos, te hará querer saber más de tus antepasados y, si no te resistes mucho, te sacará una que otra lágrima.

SOÑADORAS

Es la adaptación al cine del musical de Broadway que sigue la carrera a través de varios años de un trío de chicas afroamericanas que cantan soul.

Ligeramente inspirada en Diana Ross y The Supremes la cinta es en festín musical, con números muy bien montados y una recreación de la época impecable.

Pero lo que es un verdadero lujo es la interpretación de Jennifer Hudson de Effie White, que le valió el Óscar de Actriz de Reparto en su debut en el cine.

Su interpretación de "And I Am Telling You I´m Not Going" es uno de los números musicales más electrizantes del cine en los últimos años. Eddie Murphy y Beyoncé también se lucen y la dirección de Bill Condon hace que la cinta tenga vida propia y no se sienta como adaptación teatral. Recibió ocho nominaciones al Óscar incluyendo tres de canciones escritas especialmente para la versión fílmica. Los fans de los musicales no se la pueden perder.