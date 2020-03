Impera psicosis, se agotan tapabocas

Río Bravo, Tam.- Como resultado de la sicosis colectiva que se registra en algunos estados del País derivado del Covid-19, disparó a tal grado la demanda de cubrebocas, que se agotaron, y no hay en existencia por el momento.

En recorrido realizado en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en la zona urbana de la ciudad, en varias de las cadenas farmacéuticas locales de mayor venta incluyendo similares, se acabaron y no hay fecha exacta para que se puedan volver a ofertar al consumidor.

Lo mismo en farmacias Benavides, como en la Guadalajara, al menos hasta hoy lunes dijeron no tener a la venta, a unos se les terminó en 2 semanas, a otros en una, pero el caso es de que a pesar de que el costo de un paquete de cubrebocas no pasa de los 20 pesos con 5, no hay en existencia.

De hecho se han efectuado pedidos de medicamento en general, en los que se incluye los tapabocas pero no llegaron, por lo que solamente les queda esperar para el próximo envío de medicamento.