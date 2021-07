Impera psicosis en Río Bravo

No solo de noche, sino de día, las calles y avenidas de la cabecera municipal, lucen desoladas, pocos o de plano ningún peatón se aprecian tanto en zona Centro, sectores residenciales, colonias populares, fraccionamientos y zonas comerciales.

Aún con sobrevuelos desde que amanece por parte de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, los ciudadanos viven encerrados "a cal y canto", pues evitan salir, excepto para ir a sus trabajos, pero fuera de los grandes giros comerciales, los pequeños negocios, optan por permanecer cerrados, sobre todo los ubicados al poniente de la ciudad.

Incluso para antes de las 18:00 horas, se aprecian sinfín de cortinas de negocios abajo, lo que deja sin ingresos a familias que dependen de los micro-negocios, y las cuales se preguntan ¿cuánto durará esta situación?, que ha calado hondo en nuestra comunidad y que podría acabar con la vida nocturna, sobre todo los fines de semana.

Toque de queda no declarado

En redes sociales circulan mensajes de perfiles no verificados, que hablan de supuestos toques de queda, ordenados por grupos civiles, que independientemente de ser ciertos o no, ha provocado que la gente ya no salga a las calles, menos de noche.

Patrullaje conjuntos de Guardia Nacional, Policía Estatal y Sedena, no generan la confianza suficiente para que las personas retomen su rutina, sobre todo por la tarde-noche.

Calles desoladas, incluso en horas pico, son una característica reciente tras hechos violentos en Reynosa.

Cortinas abajo en pequeños negocios, signo de miedo y zozobra, incluso a plena luz del día.

Por la noche el panorama es aún más desolador.