Impera ideología en el SNI, acusan

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con la actualización del reglamento, publicada el lunes, el Conacyt -del que depende el SNI- determinó que el capítulo "Biotecnología y Ciencias Agropecuarias" cambiara a "Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas". Expertos en este campo señalan que el cambio no es meramente cosmético, sino que envía un mensaje negativo a investigadores y estudiantes del área, incentiva la fuga de cerebros y tiene su origen en una rencilla ideológica personal de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. "Estamos ante una situación en donde posiciones ideológicas personales parecen querer imponerse como políticas públicas de observación general, con un mínimo de discusión y debate", lamenta Miguel Ángel Méndez, investigador en química, nanociencia y nanotecnología de la Universidad de las Américas Puebla y miembro del SNI nivel 2. Como antecedente, Méndez recuerda un evento de alto nivel convocado por la Facultad de Ciencias de la UNAM llamado "Los alimentos transgénicos a debate", en el que Álvarez-Buylla dejó clara su postura en contra, y aseguró que estaba completamente demostrada su nocividad ecológica y social.

Para el biotecnólogo Enrique Rudiño, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del SNI nivel 3, las credenciales científicas de la titular del Conacyt no están en duda, pero sí su capacidad de separar ciencia de ideología. "La doctora Álvarez-Buylla es una excelente científica, tan así que es Premio Nacional de Ciencias y Artes, el máximo logro que cualquier científico mexicano pueda tener, pero también es una activista política y, en ocasiones, es muy difícil diferenciar hasta dónde llega la científica y dónde empieza la ideóloga. Ése es el problema", denuncia. "Ha llevado discusiones ideológicas más allá de las prácticas y en detrimento de la ciencia nacional, generando un encono y la fragmentación de una muy pequeña comunidad científica". Para Rudiño, el antagonismo de Álvarez-Buylla con la biotecnología -única área en desaparecer del reglamento del SNI- la ha llevado a desconocer sus verdaderos alcances. "La biotecnología no es nada más trabajar con organismos genéticamente modificados: es el desarrollo de vacunas, el desarrollo de métodos diagnósticos, es muchos temas, y esos los resalto en particular porque son muy importantes para la situación (pandémica) en la que nos encontramos", explica. Asimismo, expone que esta medida no considera la importancia en números de la biotecnología en México, que tiene a 9 mil profesionales activos en áreas relacionadas, lo que constituye una tercera parte de la planta de investigación nacional. También señala que, actualmente, hay 614 programas de licenciatura relacionados con la materia y 320 posgrados, con estudiantes que habrán de llegar a las más de 500 empresas con sede en el País que se definen como biotecnológicas. Para Méndez, el mensaje enviado con la eliminación de la biotecnología tendrá consecuencias inmediatas. "De entrada, cuando un investigador del área solicite ser evaluado en el SNI, se encontrará que el área en la que tradicionalmente pediría ingresar ya no está, así que tendrá que decidir cuál será el área qué más apropiadamente evaluaría su trabajo y desempeño. Para los estudiantes el mensaje puede ser más complejo: no tomes este camino, pues aquí (en México) no la reconocemos como un área estratégica o de importancia nacional. Lo que podría provocar deserción o cambio de carreras", reflexiona.

Lamentablemente, piensa también el investigador, la medida tendrá como consecuencia la fuga de cerebros al extranjero. "Sólo en este día he sido contactado por varios estudiantes que me preguntan si vale la pena seguir estudiando o elegir una carrera en Biotecnología, a quienes he respondido que sin duda es muy importante", defiende. "Es un área que puede tener un gran impacto en la obtención de soluciones de importancia nacional en temas como alimentación, medio ambiente, energía y salud. También he leído a jóvenes, con mucha pena, expresar su intención de no regresar al País, o irse para quienes aquí están ante el panorama incierto que se proyecta", concluye Méndez. VEN PIFIAS EN EL DOCUMENTO Además de la erradicación de la biotecnología como área del conocimiento, miembros de la comunidad científica notaron deficiencias e inconsistencias en el reglamento del SNI. "La aparición de este nuevo reglamento fue un poco al vapor, sin haber hecho los consensos ni los chequeos que deberían haberse hecho", denuncia Rudiño. Como ejemplo ofrece el Artículo 66 del documento, cuya Fracción III establece que se suspenderá el apoyo económico a los miembros del SNI "por incumplir con las fracciones I, II, III y IV del Artículo 67". Sin embargo, como puede verse en el reglamente, el Artículo 67 no cuenta con ninguna fracción, por lo que lo anterior carece de sentido y, por lo tanto, no es aplicable. También en el 66 se establece que se retirará el apoyo a quien "no tenga una licencia sin goce de sueldo por parte de la institución a la que está adscrita", cuando esto únicamente debería usarse para quienes no se encuentran desarrollando sus labores completas. "Yo, que soy integrante del SNI, estoy haciendo mis labores al 100 por ciento, por lo tanto no tengo una licencia sin goce de sueldo y, por lo tanto, me deberían de quitar el estímulo", señala Rudiño. En suma, apunta, los errores en el reglamento pudieron evitarse de ser consultados.

"No se buscaron los consensos, no se buscaron los foros para poder ver la opinión de la comunidad afectada, cosa que está mandatada en el reglamento que, a partir de la publicación del nuevo, entraría en desuso", critica.