Impedido ‘JR’ participar como candidato externo

Reynosa, Tam.- Por medio de una iniciativa que calificó como “fast track”, el Congreso del Estado consiguió una reforma que le impide a José Ramón Gómez Leal, unirse de forma externa con un partido político.

El excandidato independiente dijo sentirse asombrado ante esta medida.

“Tenemos brillantes diputados que hicieron una ley para los poquitos independientes, porque fuimos pocos los que participamos y muy pocos los que sacamos una buena votación”.

Comentó que definitivamente piensa participar en la contienda del 2018.

“Yo he estado comentando que en la siguiente elección pienso participar y que he estado en pláticas con posibles partidos, no para hacer una alianza, no puedo porque no soy un partido, pero sí competir externamente”.

Dijo que algunos partidos permiten que inviten a ciudadanos independientes.

“Los diputados en lugar de hacer leyes que en verdad sean para todos los tamaulipecos, hacen esta ley donde se me impide, porque ya se aprobó, participar de manera externa con un partido político”.

Dijo no entender en qué beneficia a Tamaulipas esta nueva ley.

“No me explico quién gana o quién pierde, únicamente están violando mis derechos electorales. Que se pongan a trabajar en las cosas que deben hacer”.

-¿Piensas hacer algo legalmente?-.

“Es muy difícil porque en dado caso de que se me invite a participar de manera externa y hasta que el IETAM no lo apruebe, porque es una nueva ley, se puede meter un recurso a nivel INE para irnos a otras instancias, pero no lo hemos valorado, esto es nuevo y es riesgoso”.