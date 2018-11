Imparten conferencia Solución de Conflictos

Díaz Ordaz, Tam.- Una importante conferencia en la que participaron alumnos del Cobat 09 y CBtis 220 se impartió la mañana de este lunes en las instalaciones del DIF municipal.

La conferencia denominada "Solución de Conflictos" fue dirigida por el Licenciado Armando Martínez Ramos titular de la coordinación de atención a jóvenes y en las dinámicas que se desarrollaron participaron activamente alumnos de ambas instituciones educativas.

El enfoque se dirigió a los alumnos de nivel medio superior para explicarles como resolver los conflictos que se presenten entre ellos y también la manera de evitarlos.

Con la dinámica de la silla cooperativa los alumnos entendieron que al pelear por una silla se crea un conflicto y al no quedar ninguna silla en esta dinámica se dieron cuenta que ya no peleaban entre ellos porque si ya no había sillas no tenían por qué hacerlo.

Aquí estuvo presente el director del Cobat 09 Inés López de León y personal del CBtis 220, mismos que señalaron de muy productiva la conferencia para los jóvenes estudiantes.