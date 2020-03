Imparte interesante charla

Este cinco de marzo, en una conocida preparatoria de nuestra ciudad, la escritora Mercedes Varela, impartió la charla "Mujeres en la literatura", a propósito del ocho de marzo, fecha en que se conmemora "El día de la mujer", y de la protesta histórica del nueve de marzo.

Dio inicio recordando a a las artistas: Margarita Manzo, Maruja Mallo y Concha Méndez, quienes en los años veintes, desafiaron las normas de la época, al soltarse el pelo y quitarse el sombrero en plena Puerta del Sol, haciendo de este gesto un acto de desobediencia, a través de la historia diversas artistas han seguido su ejemplo y han levantado la voz hasta llegar a la actualidad, en donde la violencia de las consignas y los actos vandálicos, a causa de la sordera de la sociedad, han suplido a la pluma y continúo hablando de mujeres que a través de la literatura protestaron como: Louisa May Alcott, quien ya en 1868 en su novela "Mujercitas" nos habla de esta lucha por la equidad de género. Ana Frank escribió: "Cuando pueda salir a la calle de nuevo, estaré tan contenta que no sabré por dónde empezar... Tendremos una cosa propia, alguien me ayudará con los deberes.

En otras palabras, ¡volveré a la escuela! Rosario Castellanos, fue una periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas más importantes del siglo XX y fue una gran luchadora por las causas indígenas y la igualdad de derechos de la mujer. Alice Munro, cuentista canadiense, Premio Nobel de literatura 2013, quien en los primeros momentos de su carrera fue discriminada por el doble papel que tenía como ama de casa y literata. Después prosiguió con una sección de preguntas y respuestas, en donde los alumnos con inquietudes literarias expresaron sus dudas acerca de cómo empezar a escribir o su apoyo a la equidad de género. La maestra Varela finalizó esta charla leyendo poemas de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y a propósito de los feminicidios cerró con el texto "Mujeres" de su autoría.