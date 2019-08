Imparte AMDA taller sobre reforma laboral

El Mañana / Staff.- Los integrantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Tamaulipas recibieron un curso taller sobre la reforma laboral, dio a conocer su presidente en la entidad Mario César Guerra González.

Reynosa será la sede del próximo taller sobre Reforma Laboral, puntualizó el dirigente de la AMDA, quien informó, que este curso ya se impartió en Tampico y Ciudad Victoria.

Explicó que las reformas a la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas el primero de mayo de 2019 tienen como fundamento: en cuanto el apoyo al trabajador. a) No discriminación. b) No obligatoriedad de pertenecer a sindicato. c) Derecho a tener copia del contrato de trabajo. d) Juicios más rápidos. e) Designación de beneficiarios en caso de fallecimiento dentro del contrato de trabajo.

En cuanto a lograr transparencia y democracia sindical se ven los temas de Líderes realmente designados por los afiliados, Derecho a conocer los asuntos económicos del sindicato. No injerencia de patrones en sindicatos; No discriminación sindical.

En cuanto a la inserción de Mexico dentro del grupo de naciones con las cuales tiene acuerdos comerciales: Cumplir con lo que manda el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo; Adecuarse a lo convenido para lograr la firma del Tratado de Libre Comercio(T-MEEC) ; Contar con Tribunales e Instituciones modernas. y Adecuar las leyes y procedimientos para dirimir diferencias.

Destacó que para lo lo anterior se hicieron modificaciones en articulado y se hacen las siguientes variantes más importantes: 1. Desaparición de las Juntas de Conciliación Locales y Federal. 2. Creación de Juzgados del Trabajo. Tribunales Federales. 3. Creación de un instituto que registre los contratos colectivos de trabajo y concilie en el ámbito federal. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CEFECOS). y Creación de institutos de conciliación estatales. Centros de Conciliación (CECO).