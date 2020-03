Imparables incendios de pastizal

Valle Hermoso, Tam.- Imparables han sido las labores del H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad, por sofocar los incendios de pastizal que se han estado presentando en los últimos días, la mayoría ocasionados por agricultores que buscan limpiar los canales y bordos para la próxima temporada de riego.

Fue la noche del pasado viernes, a las 20:00 horas, que habitantes que circulaban por la carretera que conduce de Valle Hermoso al poblado Empalme, justo a la altura del kilometro 74 con 122, una extensa área de pastizal a un lado del camino se estaba quemando.

Los Bomberos, de inmediato se trasladaron al lugar y tardaron mas de una hora en sofocar el siniestro, que ademas de provocar una cortina de humo que impedía la vista, también ponía e riesgo al menos a dos ranchos cercanos al lugar.

Jorge Ramón Castillo, dijo que desde hace dos semanas, no hay día que no trabajen en sofocar incendios y aseguró que este fenómeno se debe a que no ha llovido, hay mucha resequedad en la hierba y a demás algunos campesinos tienen la costumbre de prender fuego para limpiar los caminos y canales pues se aproximan los riegos.