Impacto de aranceles de Canadá a acero de México es de 200 mdd

Ciudad de México

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el impacto a las exportaciones de productos mexicanos de acero, a los cuales Canadá aplicó un arancel a partir de este jueves, es de 200 millones de dólares.

"A nosotros nos incluyeron en dos, que es el tubo para el sector energía y alambrón, que representan de nuestras exportaciones a Canadá el 20% de lo que exportamos a EU y al resto del mundo. Son 200 millones de dólares, la investigación será por 210 millones y los siguientes días se tomará la decisión final", dijo el funcionario.

Entrevistado después de reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el funcionario dijo que la medida canadiense no pone en riesgo el nuevo acuerdo comercial alcanzando entre México, Estados Unidos y Canadá.

"No se pone en riesgo la firma, estamos hablando de un sector que está convulsionado a nivel mundial y estaremos trabajando para resolverlo", dijo.

Guajardo explicó que la decisión canadiense es en respuesta a las medidas arancelarias impuestas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Indicó que "el hecho de que estemos enfrentando distorsiones profundas en el mercado del acero a partir de decisiones del gobierno de Estados Unidos, los aceros buscan donde llegar y lo que estamos observando es que a través de una salvaguarda los canadienses están tratando de tomar una determinación".

Sin embargo, aclaró que si bien México también aplicó medidas arancelarias en respuesta, no incluyó a sus socios comerciales.

"La diferencia es que nosotros excluimos a nuestros socios y lo que México está rechazando y lamentando es que Canadá no haya excluido a sus socios comerciales. Mandé un mensaje a mis homólogos canadienses sobre este tema. Creemos que estamos afectando la integración acerera de América del Norte", dijo.

ACLARA COMENTARIO DE POBRES

Ildefonso Guajardo, aclaró que su comentario del jueves durante su comparecencia en el Senado sobre que "los pobres no comen gasolina" fue en el sentido de que se debe evitar que aumentos en los combustibles impacten el precio de la canasta básica.

"Mi comentario fue simplemente en respuesta a una voz que salió de un curul que me recordaba la gasolina; claramente mi comentario fue que tenemos que vigilar que la gasolina no impacte. Lo que comemos no es gasolina es canasta básica y hay que asegurarnos que el impacto en la gasolina no se transmita de una manera irresponsable en lo que comemos los mexicanos", dijo el funcionario.

Entrevistado después de reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el funcionario enfatizó que su comentario no fue despectivo ni tampoco minimizó el impacto que se ha tenido por el aumento del precio de la gasolina a partir de enero de 2017.

"Bajo ninguna circunstancia. No tendría porque serlo, pero entiendo que hay impactos a través de los insumos que no deben ser justificación para abusar en la determinación de precios", dijo.

Guajardo aclaró que con su comentario en el Senado hizo una referencia a la capacidad de contener los impactos transversales y haber logrado que en muchos productos de la canasta básica se haya podido contener los impactos de los precios de energéticos.