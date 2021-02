Impactará a la tortilla encarezcan tonelada

"Acaba de aumentar 650 pesos la tonelada de harina de maíz, las harineras en conjunto lo hicieron y eso viene a darle un golpe fuerte tanto a nuestra industria como también un golpe fuerte al pueblo tamaulipeco", el presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Tamaulipas, José Enrique Yáñez Reyes, dijo que anteriormente la tonelada se hallaba alrededor de los trece mil 500 pesos.

Existen dos mil 200 tortillerías afiliadas a la Federación en esta entidad, las cuales, tendrán que evaluar sus costes de operación para determinar si podrán absorber el incremento -que ronda el 4,59 por ciento- a la materia prima, o si bien habrán de aplicar un ajuste proporcional al consumidor final, "de acuerdo a la Ley de Competencia Económica no podemos imponer un precio porque estaríamos violando esa ley y nos podrían poner sanciones, por lo tanto están en libertad los industriales para que cada uno de acuerdo a sus costos de operación puedan hacerlo".

Agregó que: "hemos estado en pláticas a nivel nacional y sí, hay un descontento porque las harineras no quisieron aguantar el precio, no quisieron seguir apoyando al presidente y ese es un golpe muy duro para los mexicanos ya que mucha gente en esta situación de pandemia estamos viviendo una crisis económica fuerte que muchas familias no pueden resistir más aumentos".

Yáñez Reyes apuntó que para el mes de junio se estaría registrando un nuevo incremento al precio de la tonelada de harina de maíz, lo cual, terminará por castigar tanto a las empresas locales como a los consumidores, "aumentó el maíz, pero también aumentó porque un grupo importante de nuestro país acaparó el maíz y eso ha provocado escases, yo pienso que los que acapararon el maíz fueron las mismas harineras para generar esta situación".