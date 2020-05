Impactantes historias

LOS ASESINATOS DE VALHALLA

Cuando aparece en Islandia un asesino en serie y las evidencias apuntan a un doloroso caso que quedó sin resolver décadas atrás, la policía pone la investigación en manos de una de sus mejores detectives, cuya vida personal pasa por un momento difícil.

Para apoyarla, traen desde Noruega a otro agente, nacido en esa misma comunidad y que deberá enfrentar de nuevo oscuros secretos del pasado que dejó atrás.

Ambos policías son el eje de una investigación que te tendrá al borde del asiento en Los Asesinatos de Valhalla, una serie nórdica de excelente manufactura, con un guion muy inteligente y atmósferas de tensión excelentemente logradas.

Con una narrativa diferente a la norteamericana, un poco más pausada en los primeros capítulos, el argumento va armando el relato con impactantes revelaciones que hacen que se convierta en adictiva.

El entorno helado y solitario donde ocurre la acción acentúan las atmósferas y eso la hace particularmente interesante.

Las actuaciones están totalmente acordes a las necesidades del género y logran hacer totalmente creíbles a personajes y situaciones.

Los Asesinatos de Valhalla tiene alto contenido de violencia gráfica y temas adultos que pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores.

A TI TE QUERÍA ENCONTRAR

Definitivamente, el género que mejor se le da al cine mexicano actual es la comedia romántica. Así que hay que asumirlo y, ¿por qué no?, disfrutarlo. Lo malo del género es que todas las películas son iguales: muchacho consigue a la muchacha, muchacho pierde a la muchacha y muchacho recupera a la muchacha. Así de predecibles son sus tramas, con una u otra variante. El chiste está en cómo la cuenten y, sobre todo, en la química de la pareja protagónica, al grado de que te importe lo que le suceda a los personajes y que terminen juntos. En ese sentido, esta cinta va de gane, porque Érick Elías y Eréndira Ibarra funcionan perfectamente juntos y su enamoramiento se extiende hasta el público. Y ahí ya no importa si la historia la has visto mil veces, lo que quieres es que venzan todos los obstáculos y tengan un final feliz. Todo ocurre en una hermosamente ambientada Ciudad de México, que dan ganas de visitar y gozar. No le pidas más de lo que te puede dar y verás cómo te enamoras de A Ti Te Quería Encontrar.

NOSOTROS

E

l guionista y director Jordan Peele nos agarró a todos por sorpresa hace unos años con la magistral ¡Huye!, que le valió un premio Óscar. Es por eso que su regreso detrás de la cámara en el mismo género del thriller de terror era una apuesta muy esperada por los fans. Nosotros cumple por completo el estándar creado por él mismo, al ser verdaderamente perturbadora. Es el tipo de películas de la que es mejor no saber, aunque lo anunciado en los promocionales habla de una familia de vacaciones que se topa con un terror inexplicable. Peele sabe manejar el suspenso y lo mejor del caso que logra hacer algo muy difícil en el género: Sorprender. Es el tipo de cinta que puede tener varias lecturas y que los dejará hablando al salir del cine, además de que arranca una muy poderosa actuación de la ganadora del Óscar Lupita Nyong´o.