Impactan restricciones a cruces transfronterizos

McAllen, Tx.

Las actuales restricciones de cruce en los puentes internacionales han impactado a la región transfronteriza, no sólo en el ámbito económico, sino también en situaciones personales extraordinarias.

Los puentes internacionales en el Valle de Texas se miran congestionados de automovilistas que cruzan en forma diaria, por personas o familias que están autorizadas o calificadas como esenciales por sus cuestiones laborales.

A diario se observan cientos de vehículos atorados y haciendo largas filas, en esperas que se prolongan hasta por cuatro horas o más.

Recientemente, el congresista federal Henry Cuéllar, consideró ilógico que el cierre para viajeros no esenciales solamente se aplique por tierra ya que si entran por aire o por mar, entonces sí pueden ingresar a Estados Unidos.

"Esto no me pareció bien y se lo dije al secretario Wolf, quiere decir que solamente las personas de ingresos altos pueden entrar y los demás no", afirmó.

Por ello demandó que los puentes internacionales del Valle del Río Grande podrían ser reabiertos el 21 de agosto, con lo cual se reactivarían los centros comerciales que se encuentran en graves dificultades económicas ante la falta de mexicanos, de quienes dependen para que se reactive su potencial.

El gobierno de Estados Unidos mantiene cerrados los puentes internacionales a viajeros no esenciales desde el 21 de marzo y ha extendido el cierre cada 30 días.

"Cada mes se extiende la medida, pero no se tiene un plan para ayudar a los negocios del lado americano que dependen de los visitantes de México, si bien la salud de las personas es muy importante, tenemos que encontrar un balance para mejorar la salud financiera de estos negocios", apuntó.

LA SEPARACIÓN FAMILIAR

Uno de los casos de familias afectadas, es el de Estela Soria, quien debido al cierre de la frontera no pudo estar presente en el funeral de su padre.

"Mi papá falleció el 12 de julio, solo en una casa de cuidado en El Paso. Ninguno de sus hijos pudimos verlo, todos vivimos en Juárez y no nos dejaron cruzar", expresó Soria.

Fue en marzo de este año cuando los gobiernos de Estados Unidos y México establecieron cerrar las fronteras y permitir únicamente el ´tráfico esencial´, limitando la entrada a Estados Unidos a personas con ciudadanía y residencia permanente.

Personas en posesión de visa de turista u otro tipo de documento legal, tienen restringido el ingreso a Estados Unidos.

Esto significa que sólo las personas que realicen una actividad esencial pueden cruzar la frontera. Entre ellas se incluyen personas que viajan con fines médicos, por ejemplo, para recibir tratamiento médico, estudiantes, o empleados de corporaciones locales, entre otras actividades fundamentales.

"No estuve con mis hijos en sus graduaciones, pero sí de manera virtual", dijo Sonia Martínez. "También se afectó el negocio de mi hermano, ya que él traía todo de El Paso", agregó.

La separación familiar ha sido la más impactada durante cinco meses de restricciones en los cruces fronterizos. La unión familiar entre las urbes de Ciudad Juárez y El Paso se desgarra conforme pasan los días.

"La cuestión es sobre todo familiar, es tonta la medida a menos que fuera cierre total; sí me la creo que están ´cuidando algo´ pero así sólo estropean muchos trámites y las familias necesitan verse, ya ahorita casi nadie puede ver a sus adultos mayores", expresó Claudia, usuaria en redes sociales.

Compras, economía, calidad

Los fronterizos dicen verse afectados durante la restricción porque no pueden hacer las compras de regreso a clases, consumir productos específicos, y obtener mejor calidad en diversos artículos personales, principalmente los textiles.

"Mi hijo es multialérgico y la mayoría de los productos que puede consumir los venden allá, en El Paso", declaró Karina Gaytán, mediante redes sociales.

"Ropa y calzado para nosotros y nuestras hijas. Mi ropa interior y parte de nuestro mandado lo compramos allá. Aquí todo está caro y es de mala calidad la tela de algunas prendas", dijo Yamel Sánchez.

Según el último informe de Borderplex Business Barometer, publicado por el Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), los meses de la pandemia de coronavirus han ´pegado´ poderosamente en la economía regional del Borderplex.

"La extensión de la clausura parcial de los puentes internacionales causará problemas comerciales adicionales para las empresas de El Paso", expresó Tom Fullerton, catedrático economista de UTEP.

"La disminución en el tráfico peatonal representa un problema serio para las empresas pequeñas cercanas al puente Santa Fe porque dependen de clientes que cruzan a pie aquella arteria", añadió.

Fullerton dijo que la disminución en el tráfico vehicular representa un problema serio para los centros comerciales que colindan con la Interestatal 10, porque atraen muchos visitantes de Ciudad Juárez.

"El impacto total posiblemente rebasará los 400 millones de dólares, lo cual implica un incremento notable en las bancarrotas comerciales, las vacantes en bienes raíces comerciales, y las caídas en los alquileres por pie cuadrado en el sector de ventas por menudeo", agregó.